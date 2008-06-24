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    24 июня 2008

    Выпущена тестовая сборка Mac OS X 10.5.4 build 9E17:

    23:25

    Daewoo Lucoms включается в процесс производства и продаж дешевых ноутбуков с моделью LUKID:

    22:23

    Logitech выпустила высокоуровневую веб-камеру для Mac:

    21:15

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.5:

    19:00

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.65:

    18:35

    Чистильщики: System & Internet Washer v.4.17:

    18:10

    Специалисты Toshiba повысили плотность 45-нм микросхем еще на 30%:

    18:05

    Аналитики предсказывают бурный рост объема поставок SSD в ближайшие годы:

    17:45

    Графика: TwistedBrush v.15.46:

    17:45

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.6.0.2:

    17:20

    Графика: XnView v.1.94 Beta 2:

    16:55

    Электронные газеты на основе технологий E Ink появятся в 2009 году :

    16:51

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.16.308:

    16:30

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.6 Beta 20:

    16:05

    Настройщики: FireTune v.1.20:

    15:40

    Настройщики: Throttle v.6.23.6.2008:

    15:15

    Настройщики: PCBoost v.3.23.6.2008:

    14:50

    Sony выпустила флагманскую вспышку HVL-F58AM:

    14:41

    TOSHIBA ставит четырехъядерный HD-процессор SpursEngine SE1000 в ноутбуки Dynabook Qosmio G50 и F50:

    14:30

    Настройщики: SuperRam v.5.23.6.2008:

    14:25

    Настройщики: PCMedik v.6.23.6.2008:

    14:00

    Настройщики: GameGain v.2.23.6.2008:

    13:35

    Чистильщики: WashAndGo v.10.0.1:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1f:

    12:45

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.0.354:

    12:20

    НР передает лицензию на технологию прозрачных транзисторов в Xtreme Energetics:

    12:07

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.169.55 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:55

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    11:30

    Утилиты: Face-Wizard v.B8.0617.1:

    11:05

    Утилиты: @BIOS v.B8.0617.1:

    10:40

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    10:15

    Jennic показала первые 32-разрядные контроллеры ZigBee PRO:

    10:00

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.6:

    09:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июня):

    09:25

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.1 r4145:

    09:05

    Специалисты picoChip перешли ко второму поколению процессоров для фемтосот:

    09:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 23\06\2008:

    08:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.6:

    08:30

    Запись: CDBurnerXP v.4.1.1.660:

    08:15

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 9:

    08:00

    Маршрутизатор 802.11n D-Link RangeBooster N DIR-628 работает в двух диапазонах частот:

    08:00

    Cisco и «S-Terra CSP» выводят на рынок новый модуль шифрования данных :

    02:43

    Три новых SSD-контроллера Silicon Motion оптимизированы для MLC NAND:

    01:51

    Выпуск манипулятора ASUS Eee Stick совсем близок?:

    00:00

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