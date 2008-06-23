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    23 июня 2008

    Sony Handycam HDR-CX12E — первая видеокамера с функцией распознавания улыбки:

    21:17

    VelociRaptor — не обязательно быть большим, Western Digital готовит 74- и 150-ГБ версии :

    19:32

    BlackBox 24/7 — новые радио-часы для iPod:

    19:08

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.04:

    19:00

    GreenHouse выпустила наушники в форме свиньи:

    18:38

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.9.90:

    18:35

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4606:

    18:10

    ASRock делает ставку на чипсет Intel P43:

    18:07

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 2924:

    17:45

    Aquagate Max — производительная и недешевая система водяного охлаждения Coolermaster :

    17:43

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.06.2008):

    17:20

    Утилиты: GoodSync v.7.2.7:

    16:55

    Интернет и сети: FlashGot v.1.04:

    16:30

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.08:

    16:05

    Чистильщики: CleanCenter v.1.83.1:

    15:40

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Beta 2:

    15:15

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.11:

    14:50

    Процессоры для Intel Centrino 2 появляются у реселлеров:

    14:35

    Psystar выпускает «клоны» Apple Xserve:

    14:27

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.9.1.334:

    14:25

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.08:

    14:00

    Утилиты: HDD Health v.3.3 Build 220 Beta:

    13:35

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.4:

    13:10

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.125.409:

    12:45

    Masterpiece V960XV1 — готовый компьютер на основе лучших комплектующих:

    12:43

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.14.5.409:

    12:20

    Утилиты: StatWin v.7.8 Final:

    11:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.6a:

    11:30

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.3.2:

    11:05

    Тесты процессора Bloomfield ревизии B0, 2,93 ГГц, в сравнении с Core 2 Extreme QX9650:

    10:43

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.4.72:

    10:40

    Фото дня: полнокадровая DSLR Sony A900:

    10:38

    Неофициальные WHQL-драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    09:25

    ASUS первой оснастила Radeon HD 4850 гигабайтом памяти и раскрыла реальные частоты HD 4870:

    09:15

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel (WiFi Link):

    09:05

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Первой свою GeForce 9800 GTX+ представила Inno3D:

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июня):

    08:00

    XtremeData начала поставки 1066-МГц сопроцессоров для Intel Xeon:

    08:00

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