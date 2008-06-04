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    4 июня 2008

    VLC портирован для iPhone :

    23:59

    Apple на следующей неделе выпустит первую бета-версию Mac OS X 10.6?:

    22:34

    Tranquil PC осваивает рынок медиаПК на базе Intel Atom и представляет модели T7 Atom PC и T2e Atom PC:

    22:03

    Computex 2008: фоторепортаж о ноутбуках на платформе Centrino 2 (Montevina), часть 2 :

    20:50

    «Нетбуки» на Computex 2008: FIC не стала выбирать между VIA C7 и Atom:

    20:44

    Новые 2,5-дюймовые мобильные винчестеры WD Scorpio Black имеют емкость до 320 ГБ:

    20:24

    Computex 2008: фоторепортаж со стенда ASUS :

    20:20

    Производители разрабатывают 17,3-дюмовые ЖК-панели формата 16:9 для ноутбуков:

    18:40

    Handy Converter — решение для конвертации валют и единиц измерения:

    17:49

    Dongbu HiTek опередила лидеров отрасли в разработке 0,18-мкм техпроцесса BCDMOS:

    15:07

    ViewSonic VX62 — мониторы с динамической контрастностью вплоть до 20000:1 :

    14:30

    Computex 2008: Team показала быстрые SSD, емкие USB-накопители и модули памяти DDR3-2000 МГц:

    14:24

    Флэш-карточки miCARD дождались своего часа:

    13:21

    10" ноутбук MSI Wind U100, конкурент Eee PC, выпущен, названы цены :

    12:55

    LG начинает продажи высокоскоростных накопителей Blu-ray — BE06, GBC-H20L и GBW-H20L:

    12:33

    Фоторепортаж с Computex — стенд Gigabyte, часть 2 :

    12:31

    Новинка Kensington позволяет с помощью USB подключить дополнительный монитор:

    12:07

    ASUS Nova Lite PX24 — «самый маленький Mini PC в мире для работы с Full-HD» :

    11:58

    Акция ABBYY: Lingvo 12 Mobile Travel по специальной цене:

    11:55

    ATI XGP — революция во внешних графических решениях для ноутбуков:

    11:40

    Флэш-память Hynix уменьшилась в размерах на 30% :

    11:38

    Computex 2008: фоторепортаж о ноутбуках на платформе Centrino 2 (Montevina), часть 1 :

    11:18

    Intel выпустила еще два процессора Atom:

    11:06

    Технология ATI PowerXpress позволяет выбирать между производительностью и автономностью:

    10:40

    Intel представила доступные SSD-накопители :

    10:31

    AMD выпускает свой самый производительный мобильный графический процессор:

    10:15

    MSI P45 Diamond — плата с отличными возможностями для игроков и оверклокеров:

    09:53

    Мобильная платформа AMD нового поколения вышла, поставки ноутбуков начались:

    09:34

    Фото дня: корпуса-скелеты Antec Skeleton показаны на Computex:

    08:16

    Acer представляет 8,9-дюймовый ноутбук Aspire One:

    08:06

    Серия мобильных GPU NVIDIA GeForce 9M представлена официально — Hybrid SLI идет в ноутбуки:

    07:55

    Computex: хит-парад системных плат на базе Intel X58:

    04:50

    Специалисты CSR уместили в одной микросхеме Bluetooth, eGPS и FM:

    01:42

    Silicon-Power представила Touch 610 — стильную «флэшку» с выдвижным разъемом USB:

    00:12

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