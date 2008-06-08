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    8 июня 2008

    Карточка Eye-Fi помогла задержать похитителя фотокамеры:

    16:33

    ARM Mali-400 MP — графическое решение класса High-End для потребительской электроники:

    14:48

    Внутри SATA-накопителя ACT/Technico PMCDisk может быть, как HDD, так и SSD:

    14:23

    Realtek придает мощный толчок Wireless USB:

    13:491

    Приводы Blu-ray Combo будут стоить $100 уже в этом году, обещает SonyNEC Optiarc:

    13:19

    Процессор изображений STMicroelectronics STv0986 предназначен для мобильных устройств:

    13:00

    Уточнение частот и... новая дата выпуска ускорителей AMD на GPU RV770:

    00:36

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