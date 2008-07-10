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    10 июля 2008

    Как iPhone 3G выглядит внутри? :

    22:33

    Подробности о подготавливаемых к выпуску ноутбуках Sony VAIO серий FW и SR:

    20:35

    Albatron Technology выпустила 3D-платы серии GeForce 8 с интерфейсом PCI:

    20:00

    Выпущено обновление Apple TV Software 2.1 :

    19:42

    Моноблочный ПК Averatec оснащен 22-дюймовым дисплеем:

    19:34

    Brando продает USB-хаб с 16-ю портами:

    17:52

    PowerColor анонсирует видеокарты серии HD 4800 собственного дизайна:

    17:37

    В iTunes появился раздел AppStore :

    17:20

    Apple выпустила iTunes 7.7 для Mac OS X и Windows :

    15:53

    Компания Hasselblad анонсировала выпуск 50-Мп фотокамеры на новом сенсоре Kodak:

    15:45

    Продукты компании ESET получили сертификат OESISOK:

    15:37

    Кодеки: AC3Filter v.1.51a:

    15:15

    Утилиты: Fast Watermark:

    14:50

    Samsung начала массовый выпуск SSD объемом 128 ГБ:

    14:28

    Софт для сотовых: Floola v.3.1.0:

    14:25

    Массовых Nehalem ждать не менее года?:

    14:05

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.5.5 Beta:

    14:00

    Мультимедиа: Reaper v.2.4:

    13:35

    miPC Infinity на процессоре RMI Alchemy Au1250 — мини-ПК или макси-КПК?:

    13:21

    Запись: CDBurnerXP v.4.1.2.694:

    13:10

    Медиаплееры: WinAmp v.5.54 Final:

    12:45

    Addonics Diamond Cipher Hard Drive Kit позволяет защитить шифрованием внешний HDD:

    12:38

    Настройщики: NiBiTor v.4.3:

    12:20

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.0:

    11:55

    ATG 8GB USB Biometric 256 AES Speedster — 8 ГБ памяти в стальном корпусе с биометрической защитой :

    11:34

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.9.2:

    11:30

    Восстановление данных: Recuva v.1.16.333:

    11:05

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.24:

    10:40

    D-Link оснастила 10-дюймовую фоторамку интерфейсом Wi-Fi:

    10:35

    Аналитики TrendFOCUS верят в будущее SSD... и HDD:

    10:17

    Corsair выпускает память DDR3-2133:

    10:17

    Мультимедиа: Acoustica v.4.1 Build 377:

    10:15

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.4:

    09:50

    Kodak выходит на рынок мини-видеокамер:

    09:47

    Настройщики: XP Tools Pro v.8.8:

    09:25

    Утилиты: RegToy v.0.7.0.0:

    09:05

    Резервное копирование: Backup Wolf v.3.21:

    08:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1431 Beta:

    08:30

    Запись: BurnAware v.2.0.1.709:

    08:15

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.86:

    08:00

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