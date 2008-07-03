  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 июля 2008

    Victorinox снабдила швейцарский нож флэш-памятью:

    22:56

    Рабочая станция HP xw4550 на четырехъядерном процессоре AMD стоит $599:

    20:27

    Fujitsu Microelectronics выпустила чипсет Mobile WiMAX для мобильных устройств :

    20:11

    MaxPoint: новые БП Silver Power Kong Series:

    18:59

    ASUS B51E — ноутбук-вездеход с процессором Intel Core 2 Duo, выдерживающий падения с высоты до 75 см:

    18:19

    SiPix собирается использовать «электронную бумагу» в устройстве для чтения электронных книг:

    17:54

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.40:

    16:30

    Медиаплееры: MPlayer (2008-07-02):

    16:05

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.16:

    15:40

    Редакторы: Amaya v.10.1 Pre2:

    15:15

    Выпущен Adium 1.2.6 для Mac:

    14:57

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 35:

    14:50

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.0.4.1056:

    14:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.135 Build 1330:

    14:00

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.1.2:

    13:35

    Утилиты: goScreen v.5.5.0:

    13:10

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.5.0:

    12:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 03\07\2008:

    12:20

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.6053:

    11:55

    NVIDIA потеряет 150-200 миллионов долларов на дефектных микросхемах для ноутбуков:

    11:40

    Файловые обменники: Vuze v.3.1.1.0:

    11:30

    Производители ЖК-панелей для недорогих ноутбуков напуганы дефицитом Atom:

    11:17

    Общение в сети: Pidgin v.2.4.3:

    11:05

    Однокристальный контроллер USB 2.0 упростит разработку электроники:

    11:03

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1422 Beta:

    10:40

    Arctic Cooling предлагает альтернативное охлаждение для Radeon HD 4870 и 4850 за $35:

    10:15

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.93:

    10:15

    OCZ расширила ассортимент модулей памяти DDR3 XMP:

    09:50

    Настройщики: Super Utilities v.8.3:

    09:50

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.1 r4182:

    09:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.36:

    09:05

    Запись: VSO Inspector v.1.4.2.0:

    08:45

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.90:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июля):

    08:00

    Еженедельно в американских аэропортах теряется более 12 тысяч ноутбуков:

    08:00

    Delkin Devices обещает, что диски Archival Gold BD-R будут хранить данные в течение двухсот лет:

    00:571

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018