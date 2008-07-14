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    14 июля 2008

    В iPhone 3G используется флэш-память Toshiba :

    23:50

    Издержки AMD за квартал приблизились к миллиарду долларов, будет ли прибыль?:

    22:30

    EVGA nForce 780i SLI FTW: функциональная плата для разгона Penryn:

    20:03

    Редакторы: WinHex v.15.0 SR-2:

    19:00

    Утилиты: WindowsGuard 2008 v.6.6.42:

    18:35

    Интернет и сети: Google Earth v.4.3.7284:

    18:10

    Архиваторы: 7-Zip v.4.59 Alpha 4:

    17:45

    Медиаплееры: MPlayer (2008-07-13):

    17:20

    Утилиты: SUMo v.2.0:

    16:55

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1 (от 12 июля):

    16:30

    Утилиты: Volumouse v.1.56:

    16:05

    Настройщики: DTweak v.3.14:

    15:40

    Редакторы: RJ TextEd v.4.52.1:

    15:15

    R700, самый быстрый 3D-ускоритель в мире, перестал быть тайной:

    14:55

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.155:

    14:50

    Утилиты: RegScanner v.1.70:

    14:25

    Compro VideoMate Vista E900F — TV-тюнер для тех, кто очень любит телевидение:

    14:05

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6i:

    14:00

    За год Samsung Electronics вложит в производство памяти более миллиарда долларов:

    13:40

    Чистильщики: Complete Cleanup v.5.04:

    13:35

    eASIC и Northwest Logic добавили в заказные БИС поддержку памяти DDR2-533 МГц:

    13:14

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.3:

    13:10

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.0:

    12:45

    Casio EX-Z150 — самая тонкая в мире камера с оптическим зумом 4X и 3-дюймовым дисплеем:

    12:42

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.7.1:

    12:20

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6crc:

    11:55

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.7:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.3.19:

    11:05

    Мультимедиа: ChrisTWEAK v.2.00:

    10:40

    Elonex показала свой второй мини-ноутбук:

    10:35

    Интернет и сети: .NETSpeedBoost v.5.2:

    10:15

    Файловые обменники: FrostWire v.4.17.0:

    09:50

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.1.5:

    09:25

    Microsoft готовит к выпуску новую мышь, и не забывает о старой:

    09:24

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.13:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.126.450:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.15.1.450:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 июля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 июля 2008 года):

    08:00

    «Утекшие» слайды раскрывают реальную дату выхода AMD R700 и ряд подробностей о нём:

    07:47

    W1020 и W820: Kodak оснащает цифровые рамки беспроводным интерфейсом :

    07:42

    R700 выйдет совсем скоро, и будет поддерживать 4-way CrossFire X:

    01:45

    R700 будет настолько быстрее GeForce GTX 280, что NVIDIA пришлось ускорить работу над GT300?:

    01:15

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