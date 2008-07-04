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    4 июля 2008

    «Ирбис» пока ненамного быстрее «Леопарда»:

    22:41

    Утечка информации раскрыла объемы и частоты памяти 3D-плат на базе GPU RV730 и RV710:

    19:14

    Технология Mobile WiMAX достанется развивающимся странам, полагают аналитики:

    18:44

    Чистильщики: CleanCenter v.1.85.1:

    14:25

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.95:

    14:00

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.07.01:

    13:35

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.0.7.0:

    13:10

    Утилиты: ReNamer v.5.30:

    12:45

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.40:

    12:20

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.44:

    11:55

    Дефицит Atom ощущают не все, хотя он может продлиться до конца года:

    11:44

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 11200 RC:

    11:30

    Утилиты: True Launch Bar v.4.26 RC2:

    11:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4130:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.3.15:

    10:15

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.7:

    09:50

    Ноутбук Fujitsu LifeBook P8010 Pink Gold Edition, выпущенный ограниченной партией, поддерживает 3.5G WWAN:

    09:25

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.6.1:

    09:25

    Transcend выпускает свою первую память DDR3 для энтузиастов:

    09:21

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.3.12:

    09:05

    ASUS подтвердила существование мини-ноутбука Eee PC 904 HD — оснащенного HDD и самого недорогого среди новых Eee:

    09:03

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.0701.1:

    08:45

    Диагностика: NextSensor v.2.7.5.1 Build 0703:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.177.26 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Вопреки утверждениям производителей, SSD не увеличивают автономность ноутбуков:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июля):

    08:00

    ATI Super RV770 поборется с GeForce GTX 260 и 280 :

    07:46

    Корпус Lian-Li PC-A77 имеет 12 посадочных мест для накопителей:

    02:32

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