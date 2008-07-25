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    25 июля 2008

    Производители 3D-карт переходят к выпуску системных плат с интегрированной графикой:

    22:38

    Intel представила SoC на базе Pentium M, пообещав в будущем использовать ядро Atom:

    22:15

    Koolance выпустила водоблоки для серии Radeon HD 4800 — VID-485 и VID-487:

    19:43

    SSD OCZ Core сравнили с HDD VelociRaptor:

    19:21

    Apple выпустила AirPort Extreme Update 2008-002 :

    18:57

    Apple тестирует бета-версию iPhone Software 2.1 :

    18:12

    Eee PC во второй половине года обзаведется батареей «на весь день»:

    18:10

    Walton Chaintech выпустила низковольтную память APOGEE GT Blazer DDR3 1800 :

    17:18

    BFG Technologies ускорила GeForce 9800 GTX+ :

    14:51

    Утилиты: WinMerge v.2.11.1.2 (Exp):

    14:05

    CD/DVD: UltraISO v.9.3.0.2600:

    13:30

    NXP: первое решение для источников питания ПК, удовлетворяющее стандарту 80 PLUS Gold:

    13:17

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.3.1.53.07041b:

    13:05

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127467:

    12:30

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.46:

    12:05

    ASUS Eee — «теперь не только» ноутбуки, но и... два, три и больше устройств под общим брендом :

    11:45

    Утилиты: Autoruns v.9.32:

    11:30

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 Final:

    11:05

    DataTraveler 101 — новая флэшка компании Kingston емкостью 16 ГБ :

    10:58

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0h:

    10:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3717:

    10:05

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.6.3:

    09:30

    Антивирусы: AnVir Security Suite v.5.2.0:

    09:05

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1229:

    08:30

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.14:

    08:00

    С Международным днем системного администратора!:

    00:01

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