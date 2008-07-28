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    28 июля 2008

    id Software выпустит игру для iPhone :

    22:43

    Samsung добавляет HDTV-мониторы в семейство Touch of Color:

    20:10

    ASUS выпускает пару новых аналоговых тюнеров My Cinema с аппаратным MPEG2:

    20:01

    RaidSonic: корпуса для 2,5" HDD с дополнительной защитой данных:

    19:59

    HDD-док с интерфейсами USB и eSATA одновременно выполняет функции картовода и USB-концентратора:

    19:35

    Dell mini-desktop на самом деле — Studio Hybrid с кодовым именем Nausicaa:

    18:51

    Вышел Critical Fix 3 для решения Kaspersky Anti-Spam 3.0 MP1:

    18:47

    Утилиты: SUMo v.2.1:

    15:40

    Утилиты: SideSlide v.3.0 Alpha:

    15:15

    Общение в сети: Xfire v.1.95 Build 33230:

    14:50

    Настройщики: WinBubble v.1.74:

    14:25

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.3.20:

    14:00

    AUO скоро начнет выпуск 10-дюймовых панелей для нетбуков:

    13:45

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.7.2:

    13:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.0:

    13:10

    Фото первого бесшумного адаптера на базе ATI RV770 — PowerColor HD 4850 SCS3 :

    12:56

    По мнению специалистов MIT, оптическая литография позволит дойти до норм 12 нм:

    12:53

    Софт для сотовых: Floola v.3.2.0:

    12:45

    EVGA GeForce GTX 260 HC — ускоритель, охлаждаемый водой:

    12:23

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.04:

    12:20

    Фото дня: первая 3D-карта GeForce 9800GT, появившаяся в розничной продаже до официальной премьеры:

    12:10

    Коврик OCZ «Бегемот» сулит комфорт игрокам и пользователям CAD-программ :

    12:04

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.8.0.0:

    11:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.15:

    11:30

    Графика: XnView v.1.94.1:

    11:05

    Аналитик отвел мышам от трех до пяти лет:

    11:00

    Мультимедиа: Reaper v.2.42:

    10:40

    Фоторамка Samsung SPF-105P может играть роль 10,2-дюймового монитора :

    10:351

    Чистильщики: CleanCenter v.1.87:

    10:15

    Запись: CDBurnerXP v.4.1.2.789:

    09:50

    Диагностика: HDDScan v.3.0:

    09:25

    Диагностика: Active SMART v.2.62:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 июля 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 июля 2008 года):

    08:15

    Jointech JL7100 — первый мини-ноутбук, с которым слово «недорогой» можно писать без кавычек?:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 июля 2008 года):

    08:00

    Gigabyte выпустила плату для мультимедийных систем на чипсете Intel G45 Express :

    07:55

    Creative Technology начинает поставки первых беспроводных игровых наушников с поддержкой X-Fi :

    07:50

    Infineon ведет переговоры о полной или частичной продаже Qimonda — слова аналитика оказались пророческими:

    07:45

    Cooler Master представила игровой корпус HAF932 и пообещала показать игровое шасси Storm Sniper:

    07:40

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