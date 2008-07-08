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    8 июля 2008

    ZOTAC GeForce 9800 GTX+ AMP! Edition: разгон разогнанного или карта с двойным дном:

    21:50

    Sony обновила линейку памяти M2 8-ГБ моделью:

    21:46

    Технология Ultra-Sense позволит снизить стоимость датчиков изображения типа CCD и CMOS:

    21:16

    Scythe выпускает процессорный кулер Ninja 2:

    20:02

    MacBook Pro получит новый внешний вид? :

    19:31

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.20:

    19:00

    Графика: Paint.NET v.3.35 Final:

    18:35

    Эмуляторы: MAME v.0.126:

    18:10

    Ролики Flash Lite можно просматривать на iPhone :

    17:56

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.2.330 RC:

    17:45

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.17:

    17:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.8:

    16:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.77:

    16:30

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.31:

    16:05

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.9:

    15:40

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.11.1:

    15:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.96:

    14:50

    Утилиты: Stick v.2.7.0.4:

    14:25

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.0.0:

    14:00

    Безопасность: WinPatrol v.15.5.2008.0:

    13:35

    Утилиты: 1st Security Agent v.8.0:

    13:10

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.6:

    12:45

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.41:

    12:20

    Система водяного охлаждения Thermaltake Bigwater 770 подходит для корпусов middle tower:

    12:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (07.07.2008):

    11:55

    Почем GeForce GTX 260 и GTX 280 достаются партнерам NVIDIA?:

    11:30

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.5.1:

    11:30

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.2:

    11:05

    Графика: TwistedBrush v.15.48:

    10:40

    GIGABYTE M912V: функциональный нетбук за 700 долларов:

    10:33

    ipower X2.0 — Packard Bell уже приготовила геймерам рождественский подарок:

    10:25

    Настройщики: PowerStrip v.3.80 Build 623 Beta:

    10:15

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.6:

    09:50

    Утилиты: DriverMax v.4.3:

    09:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0 Beta 1:

    09:05

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.28:

    08:45

    Mac-PDF plugin отображает PDF в окне Firefox для Mac :

    08:45

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98:

    08:30

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.28.964 (Unnoficial):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 июля):

    08:00

    DirectX 10.1 и GDDR5 в исполнении NVIDIA — лишь в следующем году?:

    07:47

    Один из бывших руководителей HP обвинен в попытке распорядиться секретами IBM:

    03:46

    GeForce 9800 GT: в продаже есть, анонса — всё так же нет:

    00:32

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