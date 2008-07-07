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    7 июля 2008

    Утилиты: 1st Security Agent v.7.7:

    15:15

    Специалисты Pioneer создали первый в мире 16-слойный оптический диск объемом 400 ГБ, совместимый с Blu-ray:

    14:53

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.5:

    14:50

    Настройщики: Mz Vista Force v.2.0:

    14:25

    Утилиты: SUMo v.2.0 Beta:

    14:00

    Нанотехнологии позволят существенно увеличить плотность памяти:

    13:361

    Утилиты: WinUpdatesList v.1.22:

    13:35

    Запись: BurnAware v.2.0.1.700:

    13:10

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.5.4 Final:

    12:45

    Панель Lian-Li Industrial TR-5 позволяет контролировать температуру в корпусе ПК:

    12:34

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127456:

    12:20

    Flash Player 10 beta 2 для Mac OS X значительно прибавил в производительности:

    12:15

    Конкурс CUDA при поддержке NVIDIA и iXBT.com:

    12:00

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.8:

    11:55

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.150:

    11:30

    Чистильщики: Baku v.3.6.3108:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.47.01:

    10:40

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.14.5.410:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R3 v.0.9.125.410:

    09:50

    Платы Radeon HD 4870 X2 будут оснащаться не 1, а 2 ГБ памяти GDDR5?:

    09:44

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.12:

    09:25

    Основой для GPU Intel Larrabee стал разработанный в прошлом веке процессор Pentium:

    09:14

    Тестовые приложения: HD Tune Pro v.3.10:

    09:05

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июля):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 июня по 6 июля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 июня по 6 июля 2008 года):

    08:00

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