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    24 июля 2008

    Microsoft анонсировала API DirectX 11:

    23:50

    Фото дня: 3D-карта Palit HD 4850 по цене менее $160, как пример отхода от референсного дизайна:

    21:31

    Toshiba планирует представить недорогой нетбук:

    21:09

    TMS ставит рекорд объема и быстродействия SSD:

    20:56

    Buffalo выпустила три оптических привода для дисков Blu-ray с поддержкой скорости записи 8х:

    17:20

    1C-Битрикс: новые редакции:

    15:15

    LG X110 — корейский ноутбук на Atom, но с «тайваньскими корнями» :

    15:12

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.0:

    14:50

    Buffalo будет продавать SSD-устройства для ноутбуков ASUS Eee PC 901:

    14:45

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.5.0.1.0:

    14:25

    WD анонсировала высокоскоростные 2,5-дюймовые HDD VelociRaptor для blade-серверов :

    14:23

    Архиваторы: UltimateZip v.4.0:

    14:00

    Mirex: новая коллекция дисков DVD-R:

    13:57

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.526:

    13:35

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.0 Build 631 Beta:

    13:10

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.7.2 Beta:

    12:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 RC6:

    12:20

    45-нм процессор AMD Deneb потребляет существенно меньше энергии, чем 65-нм AMD Agena :

    12:04

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.23:

    11:55

    Семейство ноутбуков ASUS Eee пополняет модель Eee PC 1000HD:

    11:42

    SPARKLE выпускает новые видеокарты со старым интерфейсом PCI :

    11:41

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.30:

    11:30

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.02:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1h:

    10:40

    Настройщики: WindowsBlinds v.6.2:

    10:15

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.45:

    09:50

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.1:

    09:25

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.44:

    09:05

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.30:

    08:45

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.5.16.0:

    08:30

    «Шоколадный» мини-ПК ripple на процессоре Intel Atom стоит $210:

    08:27

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.16:

    08:15

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.0708.1:

    08:00

    Apacer AH321 — простой, компактный и стильный USB-накопитель :

    00:00

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