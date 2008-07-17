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    17 июля 2008

    Numonyx начала выпуск встраиваемой флэш-памяти типа NOR по нормам 65 нм почти в срок:

    21:55

    ASUS обещает выпустить 3D-карту EN9800GTX+ с возможностью разгона:

    21:18

    Процессоры Lynnfield и Havendale выйдут в третьем квартале будущего года :

    21:05

    ASUS EAH4870 TOP: уже разогнан, но оставляет место для дальнейшего ускорения:

    20:19

    Представлено полдюжины ноутбуков Fujitsu на новой платформе Intel, включая модель, понимающую жесты :

    19:37

    Diamond Multimedia сделала два продукта из одной платы ATI All-In-Wonder HD:

    19:14

    Интернет и сети: Online TV Player v.4.3:

    16:55

    Файловые обменники: StrongDC++ v.2.21:

    16:30

    Настройщики: Fresh UI v.8.11:

    16:05

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.1.3:

    15:40

    FTP-серверы: Serv-U v.7.2.0.0:

    15:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4140:

    14:50

    Утилиты: RegToy v.0.7.1.0:

    14:25

    Утилиты: Autoruns v.9.30:

    14:00

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.96:

    13:35

    Kingston Terracotta Warrior — USB-накопитель с оригинальным дизайном и защитой данных :

    13:21

    Мультимедиа: Reaper v.2.41:

    13:10

    Sapphire 4850 TOXIC Edition — фабрично ускоренная карта на Radeon 4850:

    12:53

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 4682:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.2.0.7:

    12:20

    Три новых «эмки» пополнят семейство камер Kodak EasyShare: M1063, M1073 IS и M1093 IS:

    12:05

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127464:

    11:55

    HP-FXC50 — наушники JVC для HD-звука :

    11:43

    Безопасность: Malware Removal Tool - July 2008 Edition:

    11:30

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.1:

    11:05

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.62:

    10:40

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.01:

    10:15

    Легкие «трансформеры» Fujitsu LifeBook T5010 и T1010 оснащены широкоформатными 13,3-дюймовыми экранами :

    10:04

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.8:

    09:50

    Адаптеры Sealevel Systems SeaLINK+4.SC и SeaLINK+8.SC позволяют добавить в систему последовательные порты:

    09:33

    Утилиты: GPU-Z v.0.2.6:

    09:25

    NVIDIA присоединилась к AMD, IBM и другим членам SOI Industry Consortium:

    09:16

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.13a:

    09:05

    Rambus не простит долги даже покупателю Qimonda:

    08:50

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.18:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.175.21 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:15

    Производители видеокарт возвращают деньги тем, кто поспешил с покупкой GeForce GTX 280 / 260:

    08:04

    Уже в этом квартале 45-нм CPU начнут составлять основу продукции Intel :

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июля):

    08:00

    Intel Bloomfield, работающий на частоте 2,66 ГГц, в пяти популярных тестах:

    00:50

    Процессор Core 2 Duo E7400 выйдет в четвертом квартале:

    00:19

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