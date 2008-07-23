  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 июля 2008

    Apple обновила приложения iLife ‘08 :

    20:57

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 RC5:

    18:10

    VOCORD Phobos получает поддержку MS SQL Server 2005:

    17:59

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.4:

    17:45

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.263:

    17:20

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.6:

    16:55

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.3.01:

    16:30

    Запись: ImgBurn v.2.4.2.0:

    16:05

    Утилиты: Autoruns v.9.31:

    15:40

    «Доктор Веб» выпускает новую версию Dr.Web LinkChecker для Mozilla Firefox:

    15:19

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.6.0722:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.2:

    14:50

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.7.2:

    14:25

    Aeneon выпустила производительную память DDR3 SO-DIMM для ноутбуков:

    14:22

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.1:

    14:00

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.8.03:

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.6:

    13:10

    В обложке журнала Esquire будут использоваться «электронные чернила»:

    13:05

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.165:

    12:45

    Новинка Numonyx заменяет память типа NOR, NAND и RAM:

    12:27

    Запись: BurnAware v.2.0.1.9:

    12:20

    16-ГБ Stealth MXP — самый емкий среди защищенных USB-накопителей:

    12:11

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.6.1.1:

    11:55

    Безопасность: Webroot Desktop Firewall Free v.5.8.0.24:

    11:30

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 73:

    11:05

    Общение в сети: Xfire v.1.95 Build 33143:

    10:40

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.0.2:

    10:15

    Настройщики: Registry Mechanic v.8.0.0.900:

    09:50

    Утилиты: doPDF v.6.1.269:

    09:25

    Запись: CDBurnerXP v.4.1.2.745:

    09:05

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.10.1:

    08:45

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.1:

    08:30

    Утилиты: goScreen v.5.5.0.223:

    08:15

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.20:

    08:00

    Фото дня: Optimus Pultius, младший брат самой известной клавиатуры:

    07:47

    Между ATI и NVIDIA существовал картельный сговор?:

    07:45

    GIGABYTE выпускает серию плат EP45-Extreme:

    03:12

    Руководитель Intel назвал Atom тем, что «большинство из нас не стало бы использовать»:

    00:55

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018