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    11 июля 2008

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.80 Beta:

    19:00

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.3:

    18:35

    Мультимедиа: WinMPG Video Convert v.7.6.0:

    18:10

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.5 Build 740:

    17:45

    CD/DVD: PowerISO v.4.2:

    17:20

    Графика: Fotosizer v.1.17.0.269:

    16:55

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.18:

    16:30

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.1:

    16:05

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 18:

    15:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.483.000:

    15:15

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.6.4:

    14:50

    Редакторы: Amaya v.10.1 Pre3:

    14:25

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.522:

    14:00

    RaidSonic: SSD-накопители на основе карт памяти Compact Flash:

    13:39

    Настройщики: PowerStrip v.3.80 Build 625 Beta:

    13:35

    Настройщики: Registry Defragmentation v.9.0.7.10:

    13:10

    Утилиты: UnHackMe v.4.8 Beta:

    12:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.5 Build 127459:

    12:20

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.2.9:

    11:55

    Антивирусы: ClamAV v.0.93.3-1:

    11:30

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.240:

    11:05

    Утилиты: doPDF v.6.1.267:

    10:40

    Утилиты для конфигурирования iPhone для работы в корпоративной среде :

    10:30

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.2.0.5 Beta:

    10:15

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.4.2:

    09:50

    Четыре новинки в ассортименте аксессуаров для ноутбуков Belkin:

    09:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.80 Build 3647:

    09:25

    Intel заключила стратегический союз с аниматорами :

    09:08

    Мультимедиа: cPicture LE v.2.0:

    09:05

    Intel Centrino 2 дебютирует в понедельник:

    08:51

    Архиваторы: WinRAR v.3.80 Beta 3:

    08:45

    Стандарт IEEE 1394-2008 принят официально — зафиксированы все изменения за 14 лет:

    08:41

    Интернет и сети: VertrigoServ v.2.21:

    08:30

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.41:

    08:15

    Фото Powercolor Radeon HD 4850 с 2(!) ГБ памяти:

    08:02

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.7:

    08:00

    iPhone Software 2.0 уже взломана :

    06:32

    iPhone Software 2 позволяет захватывать скриншоты :

    04:53

    На сайте Apple «нашлась» финальная версия iPhone Software 2 :

    04:04

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