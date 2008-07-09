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    9 июля 2008

    До конца года NVIDIA перейдет на 55-нм техпроцесс полностью:

    21:37

    Выпущен REALbasic 2008 Release 3 :

    19:42

    Блоки питания Cooler Master серии UCP предназначены для компьютерных энтузиастов:

    19:39

    Hitachi отметила начало «эры тера» выпуском самого энергетически эффективного 1-ТБ винчестера Deskstar 7K1000.B:

    18:18

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.24:

    17:45

    IDS Scheer выпускает новую версию ARIS Platform:

    17:37

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.12.4:

    17:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.3 Beta:

    16:55

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.0 Build 616 Beta:

    16:30

    Файловые обменники: StrongDC++ v.2.2:

    16:05

    Каталогизаторы: All My Movies v.4.9 Build 1256:

    15:40

    Утилиты: TrueCrypt v.6.0a:

    15:15

    Файловые обменники: BitComet 2008-07-08:

    14:50

    Интернет и сети: WebAllow v.3.02:

    14:25

    Домашний «робот-хранилище» Drobo обзавелся интерфейсом FireWire 800 и стал тише:

    14:10

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.19:

    14:00

    Редакторы: SuperEdi v.4.2.1 U:

    13:35

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.453:

    13:10

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.0:

    12:45

    NVIDIA использовала VIA, чтобы подступиться к Intel Atom?:

    12:25

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.3.0.0.0:

    12:20

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.7.3:

    11:55

    Фото, результаты тестов первого бюджетного 45-нм CPU, Intel Core 2 Duo E5200:

    11:47

    OCZ выпускает память DDR3 для ноутбуков класса Hi-End:

    11:46

    Мультимедиа: SUPER 2008 Build 32:

    11:30

    Новые 65-нм процессоры Samsung для мобильных устройств поддерживают WinCE, Windows Mobile и Linux:

    11:22

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.4.0.0.40:

    11:05

    EyeTV DTT Deluxe — новый тюнер DVB-T для Mac :

    10:59

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6.0.30:

    10:40

    Компания Kodak выпустила первый в мире 50-Мп датчик изображения типа CCD:

    10:20

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.12b:

    10:15

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.6 Build 0707 Beta:

    09:50

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июля):

    09:25

    Acer Aspire X1200 — настольные мини-ПК переходят в наступление?:

    09:05

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.138 Build 1332:

    09:05

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.138a1332:

    08:45

    Однокристальный TV-тюнер GDM7302 может одновременно принимать два канала мобильного вещания ISDB-T:

    08:45

    Безопасность: Sunbelt Personal Firewall v.4.6.1839:

    08:30

    Тренажеры: СОЛО на клавиатуре 9.0. Укрощение цифр:

    08:15

    Антивирусы: Outpost Firewall Pro 2009 - 1-ый с 99% в комплексном тестировании безопасности:

    08:00

    Снимки распакованного iPhone 3G :

    00:50

    Cypress добавляет в семейство памяти nvSRAM продукты плотностью 2 и 8 Мбит:

    00:10

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