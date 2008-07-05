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    5 июля 2008

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.2.9:

    15:15

    Настройщики: Fresh UI v.8.10:

    14:50

    Резервное копирование: Acronis True Image 11.0 Home Build 8101:

    14:25

    Утилиты: EarthView v.3.8.4:

    14:00

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3610:

    13:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.520:

    13:10

    Медиаплееры: WinAmp v.5.54 Build 2124 Beta:

    12:45

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.3.51:

    12:20

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.193:

    11:55

    NVIDIA агрессивно снижает цены на GeForce GTX 280/260:

    11:52

    Что общего у новой фоторамки Transcend T.photo 720 и у ASUS Eee PC 701?:

    11:51

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.6.1:

    11:30

    AMD снижает цены на свои процессоры:

    11:23

    Мультимедиа: LameXP v.3.0:

    11:05

    Плата MSI MS-7314 со встроенным CPU Intel Atom продается в Японии:

    11:05

    ASUS добавит в Eee PC поддержку 3G, а провайдеры сетей привлекут покупателей сниженной ценой:

    10:53

    Утилиты: UBCD4Win v.3.20:

    10:40

    NZXT Sentry LX: симпатичная вариация на тему управления вентиляторами:

    10:30

    Поставщики ПК не верят в перспективы MID:

    10:28

    Первый взгляд на два разных GeForce 9500 GT:

    10:17

    Настройщики: WinTools.net Professional v.9.5.0:

    10:15

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.6.09:

    09:50

    Нововведения в чипсете AMD SB800, подробности:

    09:50

    Запись: Oront Burning Kit v.2.5.6:

    09:25

    Sapphire Radeon HD 4850 с 1 ГБ памяти неплохо смотрится в голубом:

    09:21

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.5.1:

    09:05

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6 RC2:

    08:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1426 Beta:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.177.39 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июля):

    08:00

    Кто виноват в дефектах в чипах NVIDIA, повлекших многомиллионные убытки?:

    00:57

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