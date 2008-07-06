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    6 июля 2008

    Игра Chessmaster 9000 для Mac стала Universal Binary :

    23:25

    SlimKey V2 подставка для мониторов Apple Cinema Display :

    23:02

    Hitachi рассчитывает к 2010 году выпустить винчестер объемом 5 ТБ:

    22:07

    MCE выпустила мультиформатный привод Blu-ray для Mac Pro :

    21:57

    Nikon выпустила два объектива с функцией управления перспективой (PC-E):

    20:07

    Новинки IDT позволят увеличить время автономной работы UMPC:

    19:07

    Серию 3D-карт WinFast возглавил новый флагман, PX9800 GeForce 9800 GTX+:

    18:49

    Адапер Synchrotech обеспечивает подключение некоторых карт ExpressCard к порту USB:

    18:28

    Линия БП Antec Signature Series включает модели мощностью 650 и 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Bronze:

    15:34

    Ассортимент HP пополнили ноутбуки HP Compaq 6735b и 6535b на платформе AMD Puma:

    14:52

    Цены на BD-ROM и BD Combo снизились примерно до 100 долларов:

    14:09

    Фото Radeon HD 4870 X2 (R700) в сборе:

    00:51

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