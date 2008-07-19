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    19 июля 2008

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.25:

    19:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1431 Beta:

    18:35

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.94:

    18:10

    Медиаплееры: MPlayer (2008-07-17):

    17:45

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.02:

    17:20

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.16:

    16:55

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.6.2:

    16:30

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 36:

    16:05

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.3:

    15:40

    Утилиты: Stick v.2.8.0.65:

    15:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.9:

    14:50

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.19:

    14:25

    Сторонники беспроводной технологии TransferJet объединились в одноименный консорциум:

    14:191

    Новый бренд корпусов Lancool стартовал моделью PC- K6:

    14:04

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 8 v.8.1.0.326:

    14:00

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.3.00:

    13:35

    AMD отчиталась за второй квартал и решила отделить часть бизнеса:

    13:17

    Редакторы: AkelPad v.3.6.0:

    13:10

    Подробности о разъёме Socket G34, который получат 8- и 12-ядерные серверные процессоры AMD :

    12:49

    Intel исполнилось 40 лет:

    12:46

    Интернет и сети: WebAllow v.3.12:

    12:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.5:

    12:20

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.241:

    11:55

    Чистильщики: WashAndGo v.10.2:

    11:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 RC4:

    11:05

    Danamics LM10: первый коммерчески доступный кулер на жидком металле:

    11:00

    Ситуация с лагами на ATI Radeon HD 4870 X2:

    10:34

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.2.1.0:

    10:15

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 17\07\2008:

    09:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.3.5.1.119:

    09:25

    Transcend StoreJet 25C: стильный портативный накопитель:

    09:16

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.42:

    09:05

    Графика: IrfanView v.4.20:

    08:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1026:

    08:30

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 июля):

    08:00

    Apacer AF370 — цифровая фоторамка с цветным экраном высокого разрешения :

    00:06

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