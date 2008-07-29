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    29 июля 2008

    Google Calendar теперь синхронизируется с Apple iCal :

    22:31

    Apple выпустила обновление Aperture :

    20:59

    Gainward GeForce 9500GT — бюджетные 3D-карты с 0 дБ шума :

    20:00

    AOC выпускает HD-монитор 2218Ph, похожий на мониторы Apple:

    19:00

    Мультимедиа: MP3tag v.2.41b Beta:

    18:10

    Apple откажется от использования чипсетов Intel? :

    17:59

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.34:

    17:45

    Eee PC — 23 модели, расширение модельного ряда и усиление бренда:

    17:43

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.8:

    17:20

    Суперкомпьютер Blue Gene/P получит самую крупную в мире 3D-подсистему из 208 (!) GPU Quadro FX5600:

    17:05

    Мультимедиа: Konvertor v.3.66:

    16:55

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.4.1:

    16:30

    Общение в сети: ooVoo v.1.7.1.27:

    16:05

    Утилиты: DriverMax v.4.4:

    15:40

    TSMC обещает в будущем году начать выпуск по нормам 40 нм — кто получит первые чипы?:

    15:30

    Palit GeForce 9500GT — серия из трех вариантов ускорителя :

    15:19

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.42:

    15:15

    Два разогнанных GeForce 9800 GT готовы у ASUS, модели TOP и Ultimate:

    15:05

    Palit представила три карты на GeForce 9800GT: обычную, SUPER+ и разогнанную из серии SONIC :

    15:01

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.10:

    14:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4150:

    14:25

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.4.0:

    14:00

    У Skyworks готова первая РЧ-подсистема для базовых станций фемтосот и репитеров GSM, GPRS и EDGE:

    13:35

    Медиаплееры: Media Player Classic v.6.4.9.1 Build 2008.07.28:

    13:35

    Chaintech GeForce GSE9500GT: первый официальный анонс GeForce 9500 GT:

    13:29

    Утилиты: xStarter v.1.9.1.115:

    13:10

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.1.0:

    12:45

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 2950:

    12:20

    Samsung выпустила еще две модели UMPC Q1 Ultra: одну с поддержкой HSDPA, вторую — с ОС Vista Business:

    12:05

    ASUS RT-N15 SuperSpeed N — беспроводной роутер с поддержкой 802.11n :

    12:00

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.6.23:

    11:55

    ASUS готовит две 3D-карты 9500GT, которые внешне почти неразличимы:

    11:40

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.2.1.2:

    11:30

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.3:

    11:05

    Утилиты: HostsXpert (Hoster) v.4.3:

    10:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.223 28\07\2008:

    10:15

    Ожидается снижение цен на карты памяти:

    10:10

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.7.2:

    09:50

    Корпус «самого экологически дружественного» внешнего винчестера сделан из бамбука и алюминия:

    09:45

    Solid Alliance выпустила USB-накопитель для японских «ивановых»:

    09:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.6.4:

    09:25

    Серверы на AMD Opteron установили два мировых рекорда web-производительности :

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3718:

    09:05

    Медиаплееры: MPlayer (2008-07-26):

    08:45

    Графика: TwistedBrush v.15.50:

    08:30

    Миниатюрная плата Beagle Board ориентирована на тех, для кого разработка встраиваемых систем — это хобби:

    08:25

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.1.0.19:

    08:15

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 70:

    08:00

    Freecom Mobile Drive XXS — самый компактный внешний HDD в мире?:

    08:00

    Цветные лазерные принтеры Samsung CLP-315, CLP-315W и CLX-3175FN подойдут тому, кто работает дома:

    07:55

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