  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 июля 2008

    Radeon HD 4850 с 2 ГБ памяти пополнил ассортимент PowerColor:

    21:53

    Новая функциональность Apple TV 2.1 :

    21:35

    Дебютировал коммуникатор Palm Treo 800w: Windows Mobile 6.1 Pro, EV-DO, Wi-Fi и GPS:

    21:25

    Установщики: NSIS v.2.38:

    19:00

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.07:

    18:35

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.62:

    18:10

    Sun Microsystems анонсирует поставки первого в мире терабайтного ленточного накопителя:

    18:09

    Японцы создали прототип миниатюрного 3D-дисплея:

    17:50

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.4:

    17:45

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.4:

    17:20

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.2 r4211:

    16:55

    Elpida Memory представила «самую энергоэффективную» память DDR3 SDRAM :

    16:47

    Графика: JetPhoto Studio v.3.15:

    16:30

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.6.1:

    16:05

    Запись: FinalBurner Free v.2.1.0.130:

    15:40

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.524:

    15:15

    Мобильные компьютеры Dell Studio представлены официально моделями Studio 17, Studio 15 и Studio 1536:

    15:00

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.0:

    14:50

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b71:

    14:25

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.12.3.154:

    14:00

    Запись: Nero Burning Rom v.8.3.6.0:

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.07.2008):

    13:10

    OCZNBIM17A — мощный игровой DIY-ноутбук OCZ Technology на базе Centrino 2:

    12:45

    Файловые обменники: eMule v.0.49b Beta:

    12:45

    Файловые обменники: BitComet 2008-07-14:

    12:20

    Безопасность: Vista Firewall Control v.2.0:

    11:55

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.3:

    11:30

    DataTraveler BlackBox — портативные накопители Kingston с поддержкой стандарта защиты данных FIPS 140-2 :

    11:19

    Чистильщики: CleanCenter v.1.86:

    11:05

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.85.2:

    10:40

    Процессоры Intel Nehalem (Bloomfield) могут оказаться куда ближе и дешевле, чем ожидалось:

    10:23

    Fujitsu выпускает 500-ГБ внешние накопители HandyDrive:

    10:16

    NVIDIA официально подтвердила поддержку SLI для систем на процессорах Intel Bloomfield:

    10:15

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.9.1.335:

    10:15

    Диагностика: SIV 3.32:

    09:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.176.05 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    09:05

    «Гидра», созданная на деньги Intel, совершит переворот в графических технологиях?:

    09:05

    Мегапикселей много не бывает — анонсирован первый в мире цифровой задник разрешением 60,5 Мп:

    08:50

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июля):

    08:30

    Интернет и сети: KlipFolio v.5.0 Build 5899-80:

    08:15

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.7.4:

    08:00

    NVIDIA снижает цены на GeForce GTX 280 и 260, теперь официально:

    07:57

    Восьмиядерный 45-нм процессор IBM Power7 будет работать на частоте 4 ГГц :

    01:05

    Клавиатура Microsoft Sidewinder X6: теперь полный боекомплект с мышью:

    00:09

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018