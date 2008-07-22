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    22 июля 2008

    NPX-9000 World's Cheapest Laptop — ноутбук с говорящим названием:

    21:01

    Выпущен первый в отрасли одноплатный компьютер на процессоре MPC8572E:

    20:07

    Oxford Semiconductor выпустила платформы для потребительских хранилищ с сетевым подключением :

    19:43

    Графика: Axialis IconWorkshop v.6.30:

    19:00

    Архиваторы: 7-Zip v.4.59 Alpha 5:

    18:35

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.5.0.2:

    18:10

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 15128:

    17:45

    Настройщики: xpy v.0.10.7.1:

    17:20

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.32:

    16:55

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.6.2:

    16:30

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.09:

    16:05

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.6.5 Beta:

    15:40

    Fujitsu разработала AMILO Pi 3540 — элегантный ноутбук на Centrino 2:

    15:37

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.05:

    15:15

    Philips и Swarovski: «Робот»-накопитель в качестве женского аксессуара:

    15:09

    Серверные Intel Xeon тоже становятся дешевле:

    14:58

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.94.705:

    14:50

    Настройщики: Vista4Experts v.1.2.0.1:

    14:25

    Настройщики: nLite v.1.4.8:

    14:00

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.4.50 Build 1448 Beta:

    13:35

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.7.1:

    13:10

    Разработка Elan Digital Systems позволяет добавить PCMCIA в системы на Intel Atom:

    13:07

    Kinesis выпускает еще два аксессуара для необычной клавиатуры Freestyle Solo:

    12:50

    Настройщики: PCBoost v.3.21.7.2008:

    12:45

    Настройщики: Throttle v.6.21.7.2008:

    12:20

    Настройщики: SuperRam v.5.21.7.2008:

    11:55

    Настройщики: PCMedik v.6.21.7.2008:

    11:30

    Настройщики: GameGain v.2.21.7.2008:

    11:05

    Графика: XnView v.1.94:

    10:40

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.7:

    10:15

    Безопасность: Spyware Doctor v.6.0.0.362:

    09:50

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.0 Build 1002:

    09:25

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0.14:

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.80 Build 3710:

    08:45

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.2 r4219:

    08:30

    Intel впервые снижает цены на 45-нм CPU, а ее 4-ядерник стоит меньше 200 долларов:

    08:17

    Неофициальные драйверы ForceWare v.175.76 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Shuttle выпускает базовый набор для мини-ПК XPC Barebone SX48P2 Deluxe с поддержкой частоты FSB 1600 МГц:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июля):

    08:00

    Veriton S461 — еще один настольный мини-ПК Acer, на этот раз — для работы:

    07:45

    Super Talent ускоряет свои SSD-устройства линейки MasterDrive :

    02:20

    OCZ Technology представила первую память стандартов DDR2 и DDR3 под брендом Fatal1ty:

    02:00

    Кейс Pelican 1510LOC защитит ноутбук в дальней поездке:

    00:57

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