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    21 июля 2008

    iTunes 7.7 добавляет в панель управления Windows настройки MobileMe :

    23:57

    Apacer AM400 — компактный кардридер с четырьмя разъемами для карт памяти:

    20:40

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.93.1:

    19:00

    iPhone в роли клавиатуры для Apple TV :

    18:51

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.07.2008):

    18:35

    Антивирусы: The Cleaner v.5.0.0.156:

    18:10

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1222:

    17:45

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.8.3 (Stable):

    17:20

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.9.0.71:

    16:55

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.32:

    16:30

    Общение в сети: mIRC v.6.33:

    16:05

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.30.0:

    15:40

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.21:

    15:15

    Настройщики: Vispa v.0.2.7:

    14:50

    CherryPal C100 — первый в мире 2-Вт компьютер ценой $249, за пользование которым придется смотреть рекламу:

    14:47

    Настройщики: xpy v.0.10.7:

    14:25

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.97:

    14:00

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1.6:

    13:35

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.9:

    13:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.160:

    12:45

    LG выпустила XD1 — портативный стильный жесткий диск:

    12:43

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.12.105:

    12:20

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.00:

    11:55

    Безопасность: Comodo BOClean Anti-Malware v.4.27:

    11:30

    Настройщики: RegRun Security Suite v.5.80:

    11:05

    Утилиты: UnHackMe v.4.80:

    10:40

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:15

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:50

    Неофициальные драйверы ForceWare v.176.02 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Предварительные спецификации GeForce GTX 350 ES (GT300):

    09:24

    Еврокомиссия предъявила Intel новые обвинения:

    09:15

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:05

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июля):

    08:30

    Системные платы P45A-S и P45A: что приготовила Foxconn для систем среднего уровня?:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 июля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 июля 2008 года):

    08:00

    RiData вот-вот начнет поставки недорогих SSD объемом до 128 ГБ:

    07:45

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