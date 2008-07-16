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    16 июля 2008

    Kingston Technology увеличивает емкость карточки microSDHC до 8 ГБ:

    21:07

    TDK разработала первый в отрасли фильтр для снижения шума в интерфейсе DisplayPort:

    20:43

    Sony выпустила первый в мире ноутбук с 16,4-дюймовым широкоформатным экраном :

    20:40

    Koolance VID-428 — водяное охлаждение для карт GeForce GTX 280/260:

    20:15

    Intel подвела итоги второго квартала — доход составил 9,5 миллиарда долларов:

    19:35

    Super Talent начинает поставки миниатюрного накопителя Pico-Gold ёмкостью 8 ГБ :

    19:30

    Silicon-Power представила память DDR2 800 FB-DIMM для серверов на чипсете Intel 5400:

    19:00

    Серия С компактных камер Kodak EasyShare пополнилось моделью C913:

    18:40

    Конкурс CUDA при поддержке NVIDIA и iXBT.com:

    18:38

    Panasonic TOUGHBOOK 52 — защищенный ноутбук на платформе Centrino 2 :

    18:22

    У Shuttle готов базовый комплект для сборки мини-ПК нового поколения на процессорах AMD AM2+:

    18:20

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.6.0:

    16:55

    Интернет и сети: RemotelyAnywhere Server v.8.0.747:

    16:30

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.1.1:

    16:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.5.4 Beta:

    15:40

    Системная плата типоразмера Mini-ITX на чипсете AMD 780G, подходящая для HTPC, дебютирует на следующей неделе :

    15:32

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.93:

    15:15

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.7.1:

    14:50

    Безопасность: Anti-keylogger v.8.1:

    14:25

    PolyFuel показала работоспособный прототип топливного элемента для ноутбука :

    14:14

    Графика: XnView v.1.94 RC1:

    14:00

    Утилиты: Pfrank v.2.21:

    13:35

    HP: новые струйные принтеры и МФУ для дома:

    13:27

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.11:

    13:10

    HP и Sony рассчитывают улучшить технологию цифровой записи на магнитную ленту DAT/DDS:

    12:57

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.3.21:

    12:45

    Настройщики: Magic Utilities 2008 v.5.50:

    12:20

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.6.1:

    11:55

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.16 Final:

    11:30

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.0.1:

    11:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 RC2:

    10:40

    Toshiba выпустила почти бесшумный 400-ГБ HDD и еще пять новинок :

    10:20

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1432:

    10:15

    Разноцветный квартет: Lenovo пополняет семейство ноутбуков IdeaPad моделями U330, Y430, Y530 и Y730:

    09:55

    Безопасность: Deskman SE v.8.1:

    09:50

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.8:

    09:25

    Анонсирована камера Kodak EasyShare Z1015 IS: зум 15x, оптический стабилизатор и «HD-съемка»:

    09:18

    Запись: BurnAware v.2.0.1.8:

    09:05

    Новые карты памяти SanDisk могут записывать данные только один раз, но хранят их 100 лет:

    09:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.86.1:

    08:45

    Жизненный цикл серии AMD Radeon HD 3000 завершится в текущем квартале:

    08:35

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.7:

    08:30

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2008.07.15:

    08:15

    Apple выпустила iPod touch software 1.1.5 :

    08:12

    Мобильная платформа Centrino 2 представлена официально:

    08:06

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.98:

    08:00

    Выпуск GeForce GTX 200 назвали «худшим в истории NVIDIA»:

    01:00

    Fujitsu FLEPia — цветная электронная книга размера А4 поступит в продажу очень скоро:

    00:15

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