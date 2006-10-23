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    23 октября 2006

    PDFKey Pro позволяет снимать и устанавливать пароли на документы PDF:

    23:44

    IPEVO Xing — настольная Skype-гарнитура:

    22:34

    Выпущена окончательная версия Skype for Mac 2.0 Gold:

    22:09

    Технология записи 12x DVD-R DL - в следующем месяце :

    20:11

    I/OMagic анонсирует новый внешний 500-Гб накопитель серии GigaBank:

    19:39

    Haier HV-2200TSW - 22" экран с 5-мс матрицей:

    18:38

    MSI представляет свой вариант адаптера на ATI 1950PRO - RX1950PRO:

    17:37

    AS8221: 10 Мбит/с трансивер для автомобильной электроники:

    16:31

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 999.15 Beta:

    14:50

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8629/3539/466 Beta:

    14:25

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.1.404 Beta:

    14:00

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.7.124:

    13:35

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.5.15:

    13:10

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.2.8 Beta:

    12:45

    В феврале 2007 года выйдут обновленные бюджетные Core 2 Duo:

    12:44

    Предварительный роадмап GPU ATI 2007 года:

    12:41

    Утилиты: xStarter v.1.85:

    12:20

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1020.3054:

    11:55

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.19:

    11:30

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.4.1:

    11:05

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.1:

    10:40

    Слухи о запрете разгона и реальное положение дел с этим у NVIDIA G80:

    10:36

    Sony Micro Vault Midi вырастает до 8 Гб:

    10:30

    TSMC готовится к производству флэш-памяти:

    10:29

    Плата ECS KN3 SLI2 для AMD Socket AM2 на базе nForce 590 SLI :

    10:15

    Тестовые приложения: Fraps v.2.8.0:

    10:15

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.6 Build 1021:

    09:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.2.3:

    09:25

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.8.2:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 октября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 9 по 22 октября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 16 по 22 октября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 16 по 22 октября 2006 года):

    08:00

    Характеристики, планы по развертыванию, цены памяти DDR3:

    06:54

    Sony VGNTX007C Limited Edition Spy Gear: набор для агента 007:

    02:50

    Футболка BioShirt, оборудованная Bluetooth, следит за здоровьем атлетов:

    01:15

    Совместимости DVD-RW DL с нынешними оптическими приводами не будет:

    00:13

    Стеклянный CD-диск с «идеальным» качеством за $830 :

    00:02

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