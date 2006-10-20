  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 октября 2006

    You Control: Tunes позволяет управлять iTunes из строки меню:

    23:30

    Новая версия табличного редактора Mesa — Universal Binary:

    22:55

    Sony Micro-Reflector recording: первый шаг к доступной голографической записи:

    21:17

    Новые игровые ноутбуки ASUS G1P и G2P:

    20:50

    Sun начинает разработку процессора Niagara 3:

    18:30

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.6.94:

    17:45

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    17:20

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.428 Build 818:

    16:55

    Утилиты: Startup List v.2.02:

    16:30

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.7 Final:

    16:05

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.6.1018:

    15:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2b SE (18.10.2006):

    15:15

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1017:

    14:50

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.27.3:

    14:25

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.7.0:

    14:00

    Sony ожидает отзыва 9,6 миллиона батарей:

    13:58

    Резервное копирование: Acronis True Image 10.0 Home:

    13:35

    OSRAM Pictiva: 2,7-дюймовый OLED в наборе для разработчиков и не только:

    13:30

    Cisco укрепляет безопасность мобильной связи на предприятиях:

    13:10

    Strategic Test: процессорный микромодуль Triton-290:

    13:07

    UMC сомневается в законе Мура, но к 80-нм производству всё же готовится:

    12:47

    Утилиты: SearchInform v.3.0.02:

    12:45

    БИС Oki ML86410 – кодирование в MPEG-4 без участия процессора:

    12:40

    Интернет и сети: Page Promoter Bar v.3.0:

    12:20

    Чистильщики: CCleaner v.1.34.405:

    11:55

    Утилиты: AutoPatcher XP October 2006 + версии для Windows 2000/2003:

    11:30

    IDF Taipei: Intel анонсирует Centrino Pro и обновляет платформу Santa Rosa:

    11:17

    ATI: только 80-нм GPU в середине 2007-го, 45-нм процесс - в 2008-м:

    11:16

    RightMark: Memory Analyzer v.3.72:

    11:05

    Дожили… плащ-невидимка – создан!:

    10:54

    Диагностика: BIOS Agent v.3.61:

    10:40

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Final:

    10:15

    Общение в сети: GAIM v.2.0.0 Beta 4:

    09:50

    Медиаплееры: RealPlayer v.10.5 Build 6.0.12.1741:

    09:25

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7981:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.151:

    08:45

    Новые версии драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.6.9:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 октября):

    08:00

    GeCube FZ1950PRO: первая видеокарта с термоэлектрическим охлаждением :

    07:03

    Kirtas APT BookScan 2400 Gold - быстрый сканер с механической рукой для книг :

    04:05

    Tera-Scale - то, к чему стремится микропроцессорная архитектура Intel :

    03:19

    Определена дата запуска GeForce 8800?:

    02:21

    Samsung показывает 17-дюймовый AMOLED-дисплей толщиной всего 12 мм:

    01:17

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018