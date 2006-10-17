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    17 октября 2006

    Small Tree PEG34m — адаптер Gigabit Ethernet для MacBook Pro:

    22:31

    Stack On Mi — USB-хаб для Mac mini:

    20:49

    Sony тоже отзывает батареи:

    20:39

    Что покажет LG.Philips LCD на выставке FPD International 2006?:

    19:59

    Лазерные 2,5-Гбит/с диоды Mitsubishi ML9xx46 для FTTH и G-PON:

    19:39

    Чипсеты Intel 2007 года получают официальные имена:

    17:27

    Siemens анонсирует сканер дорожных знаков, а водители уже знают, как бороться с камерами слежения:

    17:26

    Стань участником жюри конкурса «МИСС БЕЛЛИДАНС - 2006»!:

    17:15

    Ноутбук с рекордно ярким экраном Panasonic Toughbook CF-30 и планшет CF-19:

    17:12

    Продукция NETGEAR прошла сертификацию:

    17:11

    ASUS обеспечит поддержку Dolby/DTS с установкой звуковых чипов C-Media:

    15:31

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.25:

    15:15

    Cтудия Артемия Лебедева анонсирует новые устройства:

    14:51

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.27.2:

    14:50

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.89:

    14:25

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.14 Alpha:

    14:00

    VeriLook 3.0 — SDK для распознавания лиц доступен для Mac OS X:

    13:46

    Диагностика: System Spec v.2.40:

    13:35

    MRV: новый 24-портовый гигабитный коммутатор 2-го уровня c двумя 10-гигабитными портами и поддержкой IPv6:

    13:20

    Virtex-5 LXT: 65-нм FPGA Xilinx с интегрированными PCI Express и Ethernet:

    13:14

    Мультимедиа: Reaper v.1.29:

    13:10

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.2.27.49 Beta:

    12:45

    Сетевой «карман» macally PHR-100NDAS:

    12:36

    Два RADEON X1950 PRO от ASUS, и сразу не референс:

    12:32

    Настройщики: WinTools.net Professional v.7.9.1:

    12:20

    Кулер Cooler Master Mars PR-CCX-W9U2-GP:

    12:01

    Интернет и сети: Sandboxie v.2.64:

    11:55

    Samsung ML-4550: новая серия сетевых лазерных принтеров:

    11:52

    Графика: FuturixImager v.5.8.5:

    11:30

    Безопасность: WinLock v.4.5:

    11:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (41 неделя 2006 года):

    10:40

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.63:

    10:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 RC3:

    09:50

    Официальные драйверы ForceWare Quadro Plex v.95.97:

    09:25

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.8 Build 116:

    09:05

    Фото дня: Дарт Вейдер? Юрий Гагарин? Виртуальный дисплей Toshiba!:

    08:58

    Запись: Nero v.7.5.7.0:

    08:45

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.4.1 Final:

    08:30

    Официальные бета-драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 октября):

    08:00

    Клавиатура без надписей на кнопках за 4400 долларов:

    02:15

    Первая информация о DirectX 10-ускорителе ATI R600:

    02:00

    Kyocera и SunPower повышают КПД и мощность солнечных батарей:

    01:51

    Dell XPS M1710: самый быстрый процессор объединяется с такой же видеокартой:

    01:21

    Eizo FlexScan S1961-S: тонкая рамка и высокая контрастность:

    01:02

    CLI TT3200 - вертикальный тонкий клиент:

    00:49

    ATI готовит Radeon X1950 XT 256 MB:

    00:47

    Freescale представляет двухъядерный микроконтроллер для автомобилей:

    00:27

    Ноутбук ASUS W5Fm: лёгкость, скорость, стиль:

    00:17

    Ноутбук Fujitsu ST5112 получает процессор Core 2 Duo :

    00:05

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