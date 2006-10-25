  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 октября 2006

    Intel опубликует «белую книгу» энергосбережения:

    23:57

    D-Link DHP-301: 200 Мбит/с по сети электропитания:

    23:48

    Objective-Basic позволяет писать Cocoa-приложения на BASIC:

    23:45

    Трио офисных принтеров IBM:

    23:33

    MaxStream расширяет радиус действия ZigBee до 60 км:

    23:22

    Acer AL1917L: LCD-дисплей с LED-подсветкой:

    19:04

    Energy Star обновляется, впервые за 7 лет:

    17:01

    Acrosser AR-B1652: одноплатный компьютер на ладони:

    16:57

    ECS GeForce6100SM-M: новая плата на NVIDIA MCP61S:

    16:53

    Apple подтвердила разработку революционной имплементации OpenGL:

    16:04

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.06 Beta:

    15:40

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.12 Build 941:

    15:15

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.8.3:

    14:50

    SGI требует компенсации ущерба за процессоры ATI Radeon:

    14:32

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.04:

    14:25

    ARM emBISTRx: новая технология сделает встраиваемую память лучше и компактнее:

    14:07

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.8 Build 120:

    14:00

    SyncMaster XL20 – светодиодная подсветка должна понравиться фотографам:

    13:57

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.1:

    13:35

    Миниатюрный датчик цвета Avago Technologies ADJD-S312-CR999:

    13:25

    Файловые обменники: BitComet v.0.75:

    13:10

    12-гигабайтный малыш US Modular Monstor Drive:

    13:03

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.4.1:

    12:45

    Миниатюрные твердотельные ATA-накопители SST NANDrive:

    12:44

    Ramtron продолжает делать ставку на FRAM:

    12:23

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5133:

    12:20

    Комбинированный сканер Microtek ArtixScan M1: прямое сканирование пленки:

    12:00

    Новый приоритет AMD: недорогие ноутбуки Dell:

    11:56

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2161:

    11:55

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 16:

    11:30

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.2.9:

    11:05

    Microsoft: Windows Defender v.1.1.1592:

    10:40

    Мультимедиа: GSpot v.2.60 Beta 2:

    10:15

    «Доктор Веб»: утилита для восстановления ПК, пораженных Trojan.Plastix:

    09:50

    Novell обеспечит клиентам ВТ безопасный доступ к сети нового поколения:

    09:25

    Обновление прошивки для видеокарт ASUS модели N7600GT:

    09:05

    Диагностика: SmartDoctor v.4.92:

    08:45

    Дополнительные драйверы от ASUS — Enhanced Display Driver v.1.39:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров 3COM:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 октября):

    08:00

    LevelOne WAP-0009 11b/g: беспроводная точка доступа c питанием PoE:

    07:43

    Super Talent: 16-Гб твердотельный флэш-накопитель (SSD) с интерфейсом IDE:

    05:56

    E-Ink дисплей Plastic Logic с разрешением 150 ppi:

    04:36

    Intel: снижение цен на процессоры вслед за AMD :

    03:59

    GeForce 8800 GTX: утекшая информация об адаптерах ASUS EN8800GTX и EN8800GTS, спецификация и цены:

    01:53

    Материнская плата FOXCONN G9657MA-8EKRS2H как основа для центра цифровых домашних развлечений:

    00:09

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018