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    18 октября 2006

    Epson анонсирует новый кинотеатральный ЖК-проектор EMP-TW700:

    23:53

    Новые видеокарты ASUS на графическом процессоре ATI Radeon X1950 XTX:

    23:07

    Averatec 2300: ультрапортативный ноутбук с двухъядерным процессором AMD Turion 64 X2:

    18:25

    Intel Core Duo в качестве встраиваемого процессора? Почему бы и нет?:

    18:08

    MRV OptiSwitch 900: новая серия коммутаторов для демаркации сетей:

    17:26

    Corsair увеличивает объем карт памяти microSD до 2 Гб :

    16:28

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.68:

    15:40

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 188:

    15:15

    Franklin Wireless представила USB-модем с поддержкой EV-DO:

    15:11

    AMCC Storage 3ware 9650SE: семейство контроллеров SATA II с поддержкой RAID 6:

    15:10

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.349:

    14:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.3.12:

    14:25

    BFG 1000 Watt и BFG 800 Watt: новые мощные блоки питания:

    14:02

    Память для энтузиастов OCZ PC2-6400 Gold Rev.2 GX:

    14:01

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre10:

    14:00

    Новые 8,9" дисплеи TMD обеспечивают разрешение 1280х768 и яркость 200 Кд/кв. м:

    13:55

    Еще два портативных USB-хранилища I/OMagic:

    13:44

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1 Beta 2:

    13:35

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.4.2:

    13:10

    Sanyo Epson умещает HD-разрешение на 7 дюймах:

    13:03

    Твердотельные диски Samsung проходят WHQL-сертификацию:

    12:51

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 2:

    12:45

    LifeBook N6420: новый флагман Fujitsu:

    12:40

    Новинки Transcend: быстрая SDHC-карта и 16-Гб флэш-накопитель:

    12:32

    Yellow Dog Linux v5.0 для PowerPC-Mac появится до конца года:

    12:31

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.18:

    12:20

    Утилиты: RegSeeker v.1.51:

    11:55

    Настройщики: Diskeeper v.11.0 Build 686:

    11:30

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.27:

    11:05

    Мониторинг серверов: IPMonitor v.6.0 Build 1017:

    10:40

    В 2007 году появятся первые ноутбуки из CBB. А UMPC – подешевеют…:

    10:32

    Интернет и сети: NetInfo v.6.0 Build 1017:

    10:15

    Apple будет поддерживать HD-DVD?:

    10:14

    Утилиты: StatWin v.7.5.1:

    09:50

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 608:

    09:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 21:

    09:05

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 590 SLI Intel Edition:

    08:45

    Текущий год был хорош для AMD, а следующий будет хорошим для Intel?:

    08:44

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-5706/5708):

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.6.9 для Radeon X1950:

    08:15

    Windows-вирусы добрались до iPod:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 октября):

    08:00

    IDF Taipei: Intel говорит o Tick-Tock Model, Penryn и Robson:

    07:19

    13 ноября выйдут первые четырёхъядерные процессоры Intel:

    07:17

    Флэш-накопители mimobot Series 1 для фанатов «Звездных войн»:

    06:24

    Core 2 Duo: расширение линейки процессоров:

    03:09

    Экспозиция Samsung Electronics на выставке FPD International 2006:

    02:02

    Samsung выпускает очень тонкую мышь - всего 8 мм:

    01:57

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