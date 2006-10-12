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    12 октября 2006

    Bodelin ProScope HR – USB-микроскоп:

    23:07

    Bare Bones выпустила BBEdit 8.5.1:

    22:44

    Микроконтроллеры Freescale позаботятся о пассажирах автомобилей:

    22:37

    Первые чипы Ambric с 360 процессорами внутри:

    20:52

    ETegro Technologies представляет сервер хранения данных Fastor NS400:

    18:26

    Matrox Graphics готовит к выпуску 90-нм графические процессоры:

    18:01

    TI представляет пять новых xDSL-решений на UR8:

    17:39

    Новое поколение процессоров Freescale PowerQUICC III:

    17:20

    Panasonic RP-WF6000H - беспроводные 2,4-ГГц наушники:

    16:50

    Легкие ноутбуки Toshiba с 12,1-дюймовыми экранами обзаводятся новыми процессорами:

    16:48

    Belkin TuneStage II обеспечивает подключение iPod по Bluetooth:

    16:26

    Accton WI2400 и WI3400: недорогие WiMAX-адаптеры для развивающихся стран:

    15:15

    Выпущено обновление Parallels Desktop for Mac:

    15:08

    Logitech Logitech X-540 – объемный звук для игр:

    15:01

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.5.10.10:

    14:50

    Настройщики: WindowsBlinds v.5.1:

    14:25

    Iomega объявляет о доступности REV Loader 560 - хранилища данных для малого бизнеса:

    14:05

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpu:

    14:00

    Кубик Рубика в качестве светящегося динамика:

    13:37

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 15:

    13:35

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.426 Build 815:

    13:10

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.4.2:

    12:45

    Мобильный процессор Alchemy получает поддержку DivX:

    12:24

    Настройщики: Actual Title Buttons v.4.2:

    12:20

    Mitubishi RDT201WM и RDT191WM: время отклика теперь составляет 5 мс:

    12:19

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 13:

    11:55

    ASUS готовит ПК стоимостью 150-250 долларов:

    11:54

    Corsair Nautilus: теперь и водяное охлаждение видеокарт:

    11:50

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.3.0.10 Beta 3:

    11:30

    Графика: Google SketchUp v.5.0.305:

    11:05

    Резервное копирование: Backup4all v.3.5 Build 230:

    10:40

    Wolfdale: первые двухъядерные 45-нм процессоры Intel установят новый частотный рекорд:

    10:36

    Безопасные и «очень безопасные» Kingston DataTraveler:

    10:35

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за октябрь 2006 года:

    10:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (октябрь 2006 года: обновления MS06-056 - MS06-65):

    09:50

    Dell E207WFP - по-настоящему доступный 20-дюймовый ЖК-монитор:

    09:29

    Microsoft: DirectX 9 – октябрьский релиз:

    09:25

    Файловые обменники: DC++ v.0.698 Unstable:

    09:05

    Файловые обменники: BitTornado v.0.3.16:

    08:45

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.2:

    08:30

    Неофициальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 октября):

    08:00

    Новые ПК платформы AMD LIVE! от Alienware и Dell:

    02:32

    Первая информация об Intel Montevina, наследнице Santa Rosa:

    02:16

    TwinMOS анонсирует 4 и 8-Гб карты памяти SDHC:

    01:43

    ATI онлайн-тест ПК на совместимость с Vista:

    01:09

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