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    28 октября 2006

    Американские ученые разрабатывают чипы, имплантируемые в мозг:

    23:26

    «Барабан Страдивари»: корпус для ПК Spotswood L-18:

    20:28

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.1f:

    17:45

    Утилиты: Partition Logic v.0.64:

    17:20

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.3.0.0:

    16:55

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.8.5:

    16:30

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.8.5:

    16:05

    Hitachi: анонс 500-Гб дисков Deskstar T7K500, Deskstar 7K160 и CinemaStar:

    15:44

    Мультимедиа: Fresh View v.6.70:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.4.4:

    15:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre12:

    14:50

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.22:

    14:25

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1 Beta 3a:

    14:00

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.3.2 Beta:

    13:35

    Утилиты: Asterisk Key v.7.11:

    13:10

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.1:

    12:45

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 v.1.5.2.350:

    12:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.15 Beta:

    11:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1026:

    11:30

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 980 Beta:

    11:05

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.8 Final:

    10:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.5:

    10:15

    Мультимедиа: Reaper v.1.33:

    09:50

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.0.0:

    09:25

    Безопасность: Browser Hijack Retaliator 4.5.0.471:

    09:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.8.1:

    08:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 460 Preview Version:

    08:30

    Обновление драйверов для видеокамер Logitech QuickCam:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 октября):

    08:00

    Объединение AMD и ATI может закончиться разделением?:

    07:59

    LG M4200D: 42" дисплей с отображением трехмерного изображения показан на выставке KES 2006:

    03:13

    HIS Radeon X1600Pro: недорогой адаптер c 512 Мб памяти HyperMemory :

    00:25

    Little Lloun+: самый маленький медиаПК на Core 2 Duo?:

    00:12

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