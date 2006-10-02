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    2 октября 2006

    Коммутатор PLX PEX 8548: 48 линий, 9 портов PCI Express:

    20:50

    Покупатели ноутбуков Sony VAIO C смогут выбрать подходящий цвет:

    19:09

    Bose Companion 5 – трехкомпонентная система объемного звучания с USB-подключением:

    18:40

    SlingShot позволяет синхронизировать библиотеки iTunes:

    18:39

    Apple работает с Intel над новыми проектами:

    16:43

    Утилиты: GMER v.1.0.11.11390:

    16:05

    Dominions 3: The Awakening — новая пошаговая стратегия для Mac:

    15:43

    Кодеки: Codec v.8.0 Build 6:

    15:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.6.2:

    15:15

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.21:

    14:50

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.3.0.8 Beta 3:

    14:25

    HIS X1300 Silence - бесшумный низкопрофильный акселератор с парой выходов DVI:

    14:14

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.5.06:

    14:00

    HP анонсирует первый внешний привод HD DVD:

    13:36

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.28:

    13:35

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.3.6.81:

    13:10

    TSMC: 55-нм техпроцесс в производстве GPU - в следующем году:

    13:04

    Swiftech MCW-Ramcool: водоблок персонально для видеопамяти:

    13:03

    Архиваторы: ExtractNow v.4.30:

    12:45

    Графические ускорители включаются в борьбу с диабетом, болезнями Альцгеймера и Паркинсона:

    12:33

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.22.4:

    12:20

    iTunes Library Manager v5.0 получает совместимость с iTunes 7:

    12:16

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.0.11:

    11:55

    IDF Fall`06: фоторепортаж из музея эволюции ноутбуков. Вчера, сегодня завтра:

    11:48

    Apple в ближайшее время обновит iSight и AirPort Extreme Base Station:

    11:33

    SD-L902A: Toshiba отправляет HD DVD приводы в «свободное плавание»:

    11:31

    Домашняя бухгалтерия - программа для учета личных финансов:

    11:30

    "Лаборатория Касперского": Мобильная вирусология:

    11:05

    Ученые разработали технологию для записи 3 Тб информации на оптический диск:

    10:47

    Документация: Справочник по BSOD v.1.0:

    10:40

    Intel - разработчикам ПО: «Следуйте закону Мура!»:

    10:19

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1006:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.120.313:

    09:50

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.3.313:

    09:25

    Apple интегрирует в ноутбуки флэш-память?:

    09:16

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.1.1.233/234:

    09:05

    Мы работаем для вас уже 9 лет:

    09:00

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.3 Beta 1:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 октября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 сентября по 1 октября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 сентября по 1 октября 2006 года):

    08:00

    IBM Lotus Notes получит лучшую поддержку Mac:

    01:58

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