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    10 октября 2006

    iMage — web-камера для Mac:

    23:41

    Microsoft откладывает выпуск Office 2007 for Mac:

    22:59

    Samsung: новый 30" Ultra-Wide ЖК-монитор серии SyncMaster:

    21:34

    Crucial Ballistix и Ballistix Tracer - DDR2-модули памяти для SLI-систем:

    21:05

    Mac получает дополнительное внимание со стороны Google:

    20:53

    NEC начинает поставки чипа, поддерживающего Blu-ray и HD DVD одновременно:

    20:24

    Toshiba Satellite P105 – ноутбуки на базе Intel Core 2 Duo, заменяющие настольные ПК:

    19:47

    MF8104 Premium - беспроводная цифровая фоторамка для Vista:

    19:38

    USB Twister Hub - хаб по принципу кубика Рубика:

    18:58

    Onkyo вскоре представит беспроводный USB-трансмиттер UWL-1:

    18:30

    EVGA в попытке создать самый быстрый адаптер GeForce 7950 GT:

    17:37

    Процессоры AMD Tyler во втором квартале 2007 года:

    17:00

    Cavium OCTEON Plus CN30XX и CN31XX: многоядерные сетевые процессоры и решения на их основе:

    16:15

    Планы Intel по выводу на рынок Conroe-L:

    15:21

    HIS X300SE Dual DVI PCIe: дешевое решение для подключения двух LCD:

    15:20

    OCZ EvoStream: серия блоков питания с модульным управлением кабелями:

    15:19

    Toshiba добавляет USB-хост в 32-разрядный микроконтроллер:

    14:59

    Smart Mobile – новый подход к коммутации в WLAN:

    14:29

    Графика: HyperSnap-DX v.6.11.02:

    13:10

    Безопасность: WinPatrol v.10.0.5.0:

    12:45

    Sharp WS003SH: новый КПК с QWERTY-клавиатурой:

    12:30

    Диагностика: EF System Monitor v.4.00:

    12:20

    Power6: ностальгия по частоте – с пользой для многоядерности:

    12:00

    Прекращение выпуска ЖК-мониторов Sony для Европы:

    11:57

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.9.9:

    11:55

    Новинки Antec: стильные корпуса и эффективные БП:

    11:42

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.8.6:

    11:30

    Несмотря на все проблемы, литиево-ионным батареям альтернативы пока нет:

    11:26

    WiMAX World 2006: GaN-транзисторы и Smart MIMO для наилучшей связи:

    11:20

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.11:

    11:05

    Мультимедиа: GSpot v.2.60 Beta 1:

    10:40

    Восстановление данных: FileRecoveryAngel v.1.15:

    10:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.21:

    09:50

    QuarkXPress 7.02 содержит расширенную поддержку русского языка:

    09:46

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.8.0:

    09:25

    Fujitsu Siemens: новая версия пакета NetWorker Backup Suite:

    09:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.64:

    08:45

    Диагностика: DVD Identifier v.5.0.0:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий MPC51:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 октября):

    08:00

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