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    16 октября 2006

    Italtel и Cisco предлагают совместное управляемое решение для голосовой связи предприятиям всех размеров :

    20:36

    Samsung SyncMaster 941MP/741MP - и монитор, и телевизор:

    18:45

    BenQ DC X720: фотокамера толщиной 12,5 мм :

    16:35

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.17:

    16:30

    Motorola Q Pro: первая информация об обновлении популярного коммуникатора:

    16:22

    Thermaltake Toughpower 850W: блок питания не для всех:

    16:21

    Комплекты для гитаристов M-Audio GuitarBox и GuitarBox Pro: Black Box плюс Pro Tools M-Powered и не только:

    16:06

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.6.1:

    16:05

    Настройщики: Reg Organizer v.4.0 Beta 8:

    15:40

    Настройщики: TweakRAM v.5.8.10.13:

    15:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2151:

    14:50

    Сотрудничество Apple и Google привнесет в Safari новые возможности?:

    14:38

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre9a:

    14:25

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.60.0.16:

    14:00

    Графика: Paint.NET v.3.0 Alpha 1:

    13:35

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.2a:

    13:10

    Файловые обменники: BitComet v.0.74:

    12:45

    Iiyama ProLite E2200WS: 5 мс при диагонали 22":

    12:34

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.80:

    12:20

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1020.2544:

    11:55

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.7:

    11:30

    Резервное копирование: Backup4all v.3.5 Build 231:

    11:05

    Мониторинг трафика: TMeter v.6.6 Build 408:

    10:40

    Мониторинг трафика: TrafMeter v.6.6 Build 804:

    10:15

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.2.5:

    09:50

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1007:

    09:25

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 40:

    09:05

    Диагностика: DVD Identifier v.5.0.1:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 октября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 9 по 15 октября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 9 по 15 октября 2006 года):

    08:00

    Ноутбуки Fujitsu обзаведутся 16 и 32-Гб флэш-дисками (SSD):

    04:01

    Мышка Reaper от Ideazon - конкурент Heäd$h0t?:

    01:53

    Фото дня: системная плата eVGA на чипсете nForce 680i SLI:

    00:12

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