  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 октября 2006

    Apple выпустила «самолетный» блок питания для ноутбуков:

    23:55

    Fujitsu Siemens Computers начинает замену батарей для некоторых моделей ноутбуков:

    22:58

    Массированное обновление модельного ряда принтеров Lexmark: 11 новинок:

    22:04

    Сводная таблица процессоров Intel и AMD 2007 года и два новых сокета Intel:

    21:00

    Новые быстрые ЖК-мониторы NEC:

    20:56

    ATI RV560 не вышел в срок, чтобы стать быстрее:

    20:54

    A4Tech Glaser Mouse X6-70D: лазерная мышь, которой нипочём стекло:

    20:49

    Технические характеристики новых MacBook Pro:

    20:41

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.30.3340:

    16:30

    AOpen XC Cube EZ945 – новый «кубик» теперь на 64-разрядном процессоре:

    16:23

    Настройщики: aTuner v.1.9.59.9147:

    16:05

    Близится выход ATI Radeon X1950 Pro и X1650 для AGP-систем:

    16:01

    HP 940i: 18х DVD-рекордер с LightScribe:

    16:00

    TPO: 4,3" ЖК-дисплей с расширенным углом обзора для портативных устройств:

    15:59

    MSI 662M-V: недорогая плата для процессоров Intel:

    15:58

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.2.951:

    15:40

    Новые Wi-Fi решения Broadcom: пониженное энергопотребление без ущерба для дальности:

    15:36

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.4:

    15:15

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.75:

    14:50

    Мультимедиа: MP3Producer v.2.53:

    14:25

    Файловые обменники: BitTornado v.0.3.17:

    14:00

    Мультимедиа: KoolMoves v.5.6.2:

    13:35

    Интернет и сети: Port Explorer v.2.150:

    13:10

    Atmel представляет микроконтроллеры SAM7SE, поддерживающие более 1 Гбайт разнообразной памяти:

    13:09

    Настройщики: FireTune v.1.13:

    12:45

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.3.0.13 Beta 3:

    12:20

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.15 Alpha:

    11:55

    Конкурс iXBT.com при поддержке Microsoft и NVIDIA — заканчивается!:

    11:40

    Индийский национальный проект или как создать национальную вычислительную сеть:

    11:32

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.93:

    11:30

    Настройщики: Super Utilities v.6.48:

    11:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (42 неделя 2006 года):

    10:40

    Антивирусы: Dr.Web Enterprise Suite v.4.33.1:

    10:15

    Novell выпустила Novell Access Manager 3:

    09:50

    Microsoft и Citrix сотрудничают в области улучшения доставки приложений для территориально распределенных офисов:

    09:25

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.93.50:

    09:05

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC16.1:

    08:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 Final:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 октября):

    08:00

    Новая формула успеха Philips или 75-500 Гб (!) данных на 12 см оптическом диске:

    05:19

    Миникомпьютер Gumstix Netstix 400xm-cf :

    03:02

    Quadfather (AMD 4x4): новые детали, фото, цены:

    02:51

    ISOM 2006: достигнута 12х запись дисков Blu-ray :

    01:38

    Плата ASUS P5B-E Plus с полимерными конденсаторами:

    00:53

    Снижение цен на процессоры AMD:

    00:05

    Silicon Image представляет новые чипы VastLane SiI1392-3 и VastLane SiI1932-3 для работы с HDMI/HDTV:

    00:02

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018