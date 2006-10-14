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    14 октября 2006

    PDFpen 3.0 позволяет изменять встроенные изображения:

    17:28

    Однокристальный PoE-контроллер Freescale MCZ34670:

    14:09

    Ученым удалось создать нанотриггер:

    13:41

    Антивирусы: исправленная версия Dr.Web для Windows:

    13:35

    ASPLinux 11.2 доступен для заказа через партнерскую сеть фирмы "1С":

    13:10

    Fujitsu и Sharp доводят общее количество отзываемых батарей Sony до 7,7 миллионов:

    12:53

    Paragon Software выходит на рынок словарей для настольных компьютеров:

    12:45

    "Лаборатории Касперского": фишинг по-русски:

    12:20

    ABBYY: FineReader Engine 8.0 EPS:

    11:55

    "Лаборатория Касперского": Мобильная вирусология (часть 2):

    11:30

    Microsoft: в России вышел системный кластер Windows Compute Cluster Server 2003:

    11:05

    HASP HL: вышла поддержка .NET Framework 2.0:

    10:40

    Диагностика: SIV 3.17:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.120.314:

    09:50

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.3.314:

    09:25

    Утилиты: Western Digital Data LifeGuard Diagnostics Utility v.1.09.01:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.103 Beta:

    08:45

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.75:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 октября):

    08:00

    Core 2 Extreme QX6700 "Kentsfield" идет ... еще не в массы но уже системным интеграторам:

    02:05

    Intel WiMAX Connection 2250 – однокристальная система с поддержкой мобильных сетей:

    01:36

    Дебют «двухмоторного» печатающего устройства Xerox Nuvera:

    01:13

    Mighty Key - USB-накопитель с военным уровнем защиты данных:

    01:04

    Xceive ChannelVista или как заставить TV-тюнер показать до 12 каналов одновременно?:

    00:45

    ECS N7900GT-512MX: тот же 7900 GT, но тише, быстрее и холоднее:

    00:14

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