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    5 октября 2006

    Диагностика: BGEye v.3.0.0.5:

    19:00

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.1.7.053:

    18:35

    Кодеки: Codec v.8.0 Build 7:

    18:10

    Антивирусы: AVIRA Removal Tool for Windows v.3.0.1.16:

    17:45

    Hitachi-Maxell демонстрирует рабочий образец терабайтного накопителя SVOD:

    17:43

    EYCIN: управление компьютером при помощи взгляда:

    17:28

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.3.9:

    17:20

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.22:

    16:55

    Утилиты: ReNamer v.4.17:

    16:30

    Mori 1.4 — новая версия электронного блокнота:

    16:10

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 11:

    16:05

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.15:

    15:40

    Intel всё же покупает NVIDIA?:

    15:22

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.2:

    15:15

    Новая линейка продуктов Philips для Skype-общения:

    15:12

    Диагностика: HDDlife v.2.9.105:

    14:50

    Безопасность: SpyRemover v.2.63:

    14:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2142:

    14:00

    Arcadrome — новая игра для Mac OS X:

    13:54

    Мультимедиа: Reaper v.1.2345:

    13:35

    TRENDnet анонсирует новые системы хранения данных :

    13:31

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.14:

    13:10

    OV9660 – миниатюрный 1,3-мп сенсор для портативных устройств:

    13:00

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.24.0:

    12:45

    Выпущен REALbasic 2006 Release 4 для Mac OS X:

    12:41

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.2.7:

    12:20

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.423 Build 810:

    11:55

    Чистильщики: DustBuster v.2.9.5.1:

    11:30

    Наушники-«затычки» с шестью акустическими излучателями:

    11:20

    Медиаплееры: Zoom Player v.5.00 Technology Preview 8:

    11:05

    Графика: PhotoFiltre v.6.2.6:

    10:40

    Новая информация об Intel Yorkfield и параллели с AMD Altair:

    10:21

    Albatron KI51PV-754 - больше производительности на 289 квадратных сантиметрах:

    10:20

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.2.0.295:

    10:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (39 неделя 2006 года):

    09:50

    Тестовые приложения: MemTest v.3.5:

    09:25

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.6.0:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.97 Beta:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Мультимедиа: KoolMoves v.5.6:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 октября):

    08:00

    «Электронная книга» по версии Fujitsu:

    02:19

    Сетевой ускоритель Netronome NFE-i8000:

    02:05

    AeroCool Infinite Drive – USB 2.0, звуковые разъемы и сменный накопитель в «общем вагоне»:

    01:50

    Intel делает реальный шаг в направлении интеграции графического ядра в CPU:

    00:21

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