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    7 октября 2006

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.6:

    16:30

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 114 Beta:

    16:05

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 12:

    15:40

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.5:

    15:15

    Настройщики: TuneUp Utilities 2006 v.5.3.2343:

    14:50

    Новые звуковые карты Creative X-Fi: XtremeGamer, XtremeGamer Fatal1ty Pro Series, XtremeAudio:

    14:40

    Утилиты: Pfrank v.1.79:

    14:25

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.4.7:

    14:00

    Утилиты: AnyReader v.1.8:

    13:35

    Антивирусы: сканер Dr.Web для Windows стал совершеннее:

    13:10

    Утилиты: SearchInform v.3.0:

    12:20

    HASP: новые возможности удаленного обновления:

    11:55

    Софт для сотовых: VITO AudioNotes v.1.2:

    11:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 1:

    11:05

    Утилиты: StatWin v.7.5:

    10:40

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.0 Build 1001:

    10:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0 RC2:

    09:50

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.5.3:

    09:25

    FTP-серверы: Serv-U v.6.3.0.1:

    09:05

    GeForce 7900 GTO: фаворит по соотношению «цена/качество» появляется в продаже:

    09:05

    Платье из микросхем:

    09:00

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.4.162:

    08:45

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 октября):

    08:00

    Dell было известно о «горящих» батареях Sony еще в 2005-м:

    00:12

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