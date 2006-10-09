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    9 октября 2006

    Aspyr представила The Sims 2 Pets:

    19:39

    Samsung SE-T0841L - внешний DVD-привод с поддержкой LightScribe:

    17:25

    Две новые AGP-видеокарты Sapphire, готовые к Vista:

    16:47

    Toshiba показывает свои решения на топливных элементах:

    16:46

    Первые данные о производительности видеоадаптера Radeon X1950 Pro:

    16:18

    Easy Gate: компьютер+интернет в аренду за 40 евро в месяц:

    16:05

    Mitsubishi CM-7200: 7-дюймовый дисплей вместо зеркала заднего вида:

    16:04

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.3.1.1:

    15:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.5.6:

    15:15

    Редакторы: WinHex v.13.3 SR-3:

    14:50

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 999.00 Beta:

    14:25

    Готовится к выходу PCI Express 2.0:

    14:21

    Мониторы ближнего поля Yamaha MSP5 / MSP7 Studio, новая замена легендарным NS10M Studio:

    14:09

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.1e:

    14:00

    Планы ATI: поддержка платформы AMD 4x4, квартет видеокарт в одной системе и другие новинки:

    13:53

    Последние новости о HD DVD: трёхслойные диски DVD TWIN и региональное кодирование:

    13:41

    Диагностика: System Analyser v.5.3o:

    13:35

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.216:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2545:

    12:45

    Настройщики: WinXP Manager v.5.00:

    12:20

    Transcend JetFlash V60: миниатюрные накопители емкостью до 4 Гбайт:

    12:00

    Секретные особенности Leopard?:

    11:56

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.2.0:

    11:55

    Citrix: NetScaler v.7.0:

    11:30

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:05

    Intel пойдет на сближение с NVIDIA, но не более того:

    11:03

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.9 Build 970:

    10:40

    Настройщики: Fresh UI v.7.68:

    10:15

    ASUS W5Fe: первый ноутбук с двумя дисплеями и поддержкой технологии Intel Newport:

    10:06

    Роадмап системных плат DFI:

    10:05

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.44:

    09:50

    Разгон: ClockGen v.1.0.5.0:

    09:25

    Microsoft: Windows Vista RC2 Build 5744:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 октября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (со 2 по 8 октября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (со 2 по 8 октября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (со 2 по 8 октября 2006 года):

    08:00

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