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    30 октября 2006

    FastMac выпустила батарею для MacBook Pro:

    23:54

    «Быстрый и широкий» - 22-дюймовый монитор BenQ FR222W:

    20:16

    I-O Data HDLM-GWIN – сетевое хранилище с функцией горячей замены:

    20:04

    Антенна Airgain MaxBeam75 втрое усиливает сигнал Wi-Fi:

    18:29

    A&T Trade: линейка новых беспроводных продуктов от Sonos:

    18:12

    Мини-ПК Samsung MX10 и NX10: Little LLuon+ отдыхает?:

    17:53

    glofiish X500: новое имя для коммуникаторов E-TEN и новый принцип – «все в одном»:

    17:37

    Мыши со «световыми эффектами» Trust MultiColour:

    17:31

    Мультимедиа: GX::Transcoder v.3.0.30.3342:

    16:30

    О производительности Kentsfield мы узнаем раньше, чем ожидали:

    16:24

    Названы победители конкурса My Dream App:

    16:17

    PQI Cool Drive U350: флэш-накопитель, похожий на авторучку:

    16:16

    Интернет и сети: MDaemon v.9.51:

    16:05

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 3200:

    15:40

    Shuttle XPC P2 3700G - новый компактный игровой ПК:

    15:22

    Мультимедиа: SimpleDivX v.1.40 Preview 24:

    15:15

    Radeon X1650 XT – 80-нм графический процессор ATI и первые платы на его основе:

    14:52

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.1.2.0:

    14:50

    Запись: DVD Rebuilder v.0.98.1:

    14:25

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.1.408 Beta:

    14:00

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.7 Beta:

    13:35

    Микшерный пульт M-Audio NRV10: аналоговый микшер 8х2, FireWire-интерфейс 10х10, встроенный эффект-процессор и даже хост VST-эффектов :

    13:12

    Утилиты: JetStart v.4.35:

    13:10

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.2:

    12:45

    Утилиты: RegCool v.3.106:

    12:20

    Audiobook Builder поможет создать аудиокниги:

    12:13

    Настройщики: DSL Speed v.3.7:

    11:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.20a:

    11:30

    Настройщики: RegVac v.4.02.19:

    11:05

    Fairplay взломали еще раз:

    10:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2b SE (28.10.2006):

    10:40

    Утилиты: Pfrank v.1.80:

    10:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.71.578 Beta:

    09:50

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.10.32158:

    09:25

    Экран OSD070WGEA1: семь дюймов, WVGA и светодиодная подсветка:

    09:22

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров Intel:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 октября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 октября 2006 года):

    08:30

    Выпущено обновление ПО MediaCentral :

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 октября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 октября 2006 года):

    08:00

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