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    26 октября 2006

    Выпущен QuarkXpress 7.02:

    23:29

    Apple выпустила апдейт Final Cut Express HD:

    20:00

    С загрузчиком ADL-MAX мощность дупликаторов Primera возрастет до 350 дисков за сессию:

    18:15

    UMC стремится не отстать в 65-нм гонке и преуспеть в движении к нормам 45 нм:

    17:30

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.55a:

    14:50

    Медиацентр Alienware DHS A на базе AMD Athlon 64 X2:

    14:46

    Утилиты: ISO Commander v.1.6.0.42:

    14:25

    Восьмиядерные Mac Pro появятся в ноябре?:

    14:20

    Графика: Paint.NET v.3.0 Alpha 2:

    14:00

    Noctua NF-R8: 80-мм кулер ценой в 19 долл., разрабатывавшийся 2 года:

    13:58

    SMART Modular CoolFlex DDR2 2GB VLP RDIMM или как удвоить объем модуля памяти?:

    13:40

    Утилиты: R-Undelete v.3.0:

    13:35

    SanDisk предлагает флэш-брелоки с защитой RSA / VeriSign:

    13:32

    Имплантируемый RFID-чип поможет больным диабетом:

    13:17

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2590:

    13:10

    На создание трехмерного дисплея высокого разрешения у корейцев ушло 7 лет:

    12:59

    Графика: VSO Image Resizer v.1.0.8:

    12:45

    Новые MacBook Pro поддерживают 802.11n:

    12:29

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.4:

    12:20

    Интернет и сети: The Dude v.2.0 Beta 11:

    11:55

    Rambus готовит PCI Express 2.0 решения к производству по 65-нм нормам:

    11:49

    Монитор NEC MultiSync 1940WCXM – широкий формат и малое время отклика:

    11:45

    Утилиты: "Автопрозвонка" v.4.06:

    11:30

    Epson PictureMate Flash – персональная минифотолаборатория:

    11:06

    Утилиты: Ad Muncher v.4.7 Final:

    11:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.310 Unofficial:

    10:40

    Начало поставок Xserve отложено на ноябрь:

    10:35

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.5.173:

    10:15

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB920342):

    09:50

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.0 Build 1002:

    09:25

    Запись: VSO Inspector v.1.2.6.75:

    09:05

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.100 Beta:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.96.89 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивки для видеокарт на базе NVIDIA GeForce 7600GS:

    08:15

    Завершив поглощение ATI, AMD анонсирует платформу Fusion:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 октября):

    08:00

    Четыре технологии Intel, которые позволят ноутбукам работать дольше:

    04:05

    22Moo HMD800: 30-дюймовый дисплей на переносице:

    03:01

    Новое имя и изменения в конфигурации стодолларового ноутбука:

    00:57

    Plextor PX-751A – новый мультиформатный пишущий DVD-привод:

    00:49

    SPARKLE Calibre P795+ и EVGA e-GeForce 7950GT BlackPearl с СВО и заводским разгоном - новинки на 7950GT:

    00:12

    Процессоры Intel Wolfdale и AMD Spica - заглянем в 4й квартал 2007 года?:

    00:01

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