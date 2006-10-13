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    13 октября 2006

    Snap-In: быстрая смена SATA-винчестеров:

    22:05

    Intel Core 2 Duo в платах форм-фактора CompactPCI:

    19:04

    Что общего у компьютерного монитора и портативного проигрывателя?:

    18:04

    AGEIA показывает новое оборудование и эксклюзивные игры для PhysX:

    17:46

    Infrant ReadyNAS NV+: домашняя NAS на 3 Тбайт:

    16:55

    Linksys представляет гигабитный беспроводной маршрутизатор (802.11n):

    16:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre9:

    15:15

    Toshiba Satellite M115 – 14,1-дюймовый экран и Intel Core 2 Duo:

    15:01

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.20:

    14:50

    Rimage Everest III – прямая термопечать на оптических дисках:

    14:37

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.1.3.8:

    14:25

    Диагностика: SpeedFan v.4.31:

    14:00

    PNY Attache и Mini Attache получают поддержку U3:

    13:47

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.99:

    13:35

    Серия сценических вокальных микрофонов Audio-Technica Artist:

    13:25

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.2.3.2027:

    13:10

    Процессор Fujitsu Sparc64 VI будет вдвое быстрее предшественника:

    13:03

    Eten-iXBT: мобильность без границ!:

    12:59

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.4.3:

    12:45

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1020.2388:

    12:20

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.92:

    11:55

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.16:

    11:30

    Transmeta утверждает: «Процессоры Intel вне закона»:

    11:25

    Palm прячет антенну внутрь нового Treo:

    11:19

    USB TV-тюнеры могут лишиться половины микросхем:

    11:14

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.408 Build 815:

    11:05

    Прекращение выпуска чипсетов Intel 91x, 955:

    10:43

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1024:

    10:40

    Официальный анонс NVIDIA GeForce Go 7950 GTX:

    10:22

    Почтовые клиенты и фильтры: Eudora v.7.1.0.9 Final:

    10:15

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster Audigy/X-Fi (Vista):

    09:50

    Thermaltake Ruby Orb: тихий и яркий кулер:

    09:37

    Утилиты: RegSeeker v.1.50:

    09:25

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    09:05

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.56 Beta:

    08:45

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.24:

    08:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.5:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 октября):

    08:00

    Фото и технические детали AMD Barcelona:

    02:30

    Выпущены первые в мире компьютеры «без углекислого газа»:

    02:00

    DFI LANParty UT RD600-T2R/G: первый взгляд на продукт на базе ATI RD600:

    01:30

    Накопители Maxtor Shared Storage II и OneTouch III: теперь до 1,5 Тб:

    01:00

    Новый barebone Shuttle XPC SD32G2:

    00:30

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