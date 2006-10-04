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    4 октября 2006

    Funkypixels выпустила PhotoComplete 1.2:

    23:11

    PDFClerk 2.1 предоставляет возможность вывода зеркальных изображений:

    22:39

    D-Link V-CLICK: одновременное общение в сетях GSM и Wi-Fi:

    19:55

    Creative Xmod: улучшение качества сжатых звуковых файлов до уровня X-Fi:

    19:48

    Pioneer анонсирует второе поколение своих продуктов с поддержкой Blu-ray:

    19:44

    Elecom M-3D1UR: лазерная мышь с трёхмерным вводом:

    19:19

    Новая линейка недорогих ноутбуков Fujitsu: LifeBook A:

    19:18

    Внешний DVD-рекордер Plextor PX-755UF:

    17:53

    DESTEN Computers представляет линейку ленточных библиотек Navigator STL:

    16:30

    NVIDIA nForce 650i SLI и 680i SLI: наследницы nForce 570 SLI и 590 SLI Intel Edition:

    16:11

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.27.1:

    14:50

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.5:

    14:25

    Suissa: серийные ПК из дерева - «это хорошо» :

    14:24

    Фото дня: концептуальные ПК Fujitsu - Turn Tablet PC и Ultra Mobile:

    14:06

    Автогонки роботов-машин пройдут на городских улицах:

    14:02

    Первые 80-нм графические процессоры ATI проходят сертификацию PCI SIG:

    14:01

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.5.121:

    14:00

    Как копировать диски Blu-ray?:

    13:43

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2и SE (2.10.2006):

    13:35

    Первые фотоснимки «электронной книги» Panasonic Word Gear:

    13:25

    Программирование: Java 2 SE v.5.0 Update 9:

    13:10

    Fujitsu отзовет 287000 батарей Sony:

    13:00

    Настройщики: TweakRAM v.5.7.9.15:

    12:20

    OCZ: модули памяти PC2-8500, сертифицированные для SLI-систем:

    11:59

    Настройщики: nLite v.1.2 RC:

    11:55

    I-O Data: дебют на рынке с адаптером на GeForce 7600 GS:

    11:49

    Диагностика: PC Wizard 2006 v.1.70:

    11:30

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.23:

    11:05

    Кодеки: DivX v.6.4:

    10:40

    Кодеки: AC3Filter v.1.10b:

    10:15

    Диагностика: CPU-Z v.1.37:

    09:50

    Хакеры испытают защиту 100-долларового ноутбука:

    09:43

    Диагностика: SpeedFan v.4.30:

    09:25

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.9.0.2:

    09:05

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.2.1:

    08:45

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:30

    Утилиты: AwdFlash v.8.73:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 октября):

    08:00

    ATI продвигает новую технологию - Stream Computing:

    04:05

    Контроллеры Microchip повысят безопасность литиевых батарей?:

    03:40

    Freescale старается удешевить добавление ЖК-дисплеев в автомобили:

    03:17

    Керамика Kyocera гнется и может содержать пассивные компоненты схем:

    02:53

    Новое процессорное ядро IBM рассеивает всего 0,5 Вт:

    02:34

    Утвержден словарь домашних оптоволоконных сетей:

    02:06

    Накопитель Iomega REV 70GB получает интерфейс SATA:

    02:05

    Наушники Turtle Beach Earforce X1 с USB-питанием:

    02:04

    Насколько мало может быть устройство для чтения карточек miniSD?:

    02:03

    HP не будет отзывать батареи производства Sony:

    02:02

    AMD Socket AM3 - в 2008 году. А в 2007-м - Socket AM2+:

    02:00

    Список материнских плат, совместимых с четырёхъядерными процессорами Intel :

    01:30

    Hewlett-Packard патентует интерфейс ножного управления ПК:

    01:00

    Intel и Google демонстрируют преимущества БП постоянного тока:

    00:30

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