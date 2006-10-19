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    19 октября 2006

    VidaBox MAX и LUX: HD DVD и Blu-ray в одном недешевом настольном ПК:

    20:37

    Robson стартует с 1 Гб памяти, интегрированной в чипсет:

    20:35

    Новая линейка системных плат Gigabyte M61:

    20:22

    Кремниевая пленка Silicon Genesis поможет сделать солнечные элементы дешевле:

    17:58

    CompactFlash и Microdrive можно подключать к слоту ExpressCard:

    17:37

    LBC-GX500 – одноплатный компьютер на процессоре AMD:

    17:12

    Sharp экспериментирует с новыми материалами для солнечных батарей:

    16:50

    Samsung выпустила первый чип 50-нм DRAM:

    16:46

    Intel "Stoakley": платформа для рабочих станций :

    14:36

    Intel прекратит производство Napa через два года:

    13:47

    ATI Radeon X1950 XT 256 MB: цена и срок выхода:

    10:53

    Spectec SDW-823: Wi-Fi адаптер в карте microSD:

    10:46

    XCD – гибрид оптического диска и смарт-карты:

    08:18

    Лазерный диод Sharp GH04020A2GE для Blu-ray и HD DVD:

    07:36

    Векторным суперкомпьютером NEC SX-8R можно попользоваться за 10200 долларов в месяц:

    07:12

    Цены настольных четырёхъядерных процессоров Intel QX6700 и Q6600:

    06:53

    Монитор NEC рекордного разрешения, но… чёрно-белый:

    00:51

    Radeon X1950 Pro в исполнении Sapphire, Gigabyte, HIS: нашествие клонов закончилось?:

    00:30

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    00:15

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