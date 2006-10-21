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    21 октября 2006

    Maxell Corporation покажет свои технологии голографической записи на выставке в Нью-Йорке:

    20:15

    Microsoft начала разработку собственных процессоров:

    19:34

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2156:

    18:10

    Дефрагментаторы: Defrag for Windows v.4.0:

    17:45

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.251:

    17:20

    Новые Ferrari 1000 и 5000 в исполнении Acer:

    17:15

    Диагностика: CPUFSB v.2.2.18:

    16:55

    Panasonic: 100-Гб диски Blu-ray будут практически вечными:

    16:33

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.3.1020:

    16:30

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.2.0.0.352:

    16:05

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.16:

    15:40

    Утилиты: RegSeeker v.1.52:

    15:15

    CD/DVD: Easy DVD Clone v.3.0.14:

    14:50

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.34:

    14:25

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.64:

    14:00

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-pre11:

    13:35

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.46:

    13:10

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.1 Beta 2a:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2567:

    12:20

    Panda Software: новый опасный троян Briz:

    11:55

    «Доктор Веб»: распространение червя Win32.HLLM.Limar приняло эпидемический масштаб:

    11:30

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.51:

    11:05

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.8:

    10:40

    Диагностика: CoreTemp v.0.93 Beta:

    10:15

    Архиваторы: WinZip v.11.0 Beta:

    09:50

    Диагностика: EVEREST 2006 v.3.50 Build 761:

    09:25

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.24:

    09:05

    Обновление прошивок для DVD-приводов Sony:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 октября):

    08:00

    Фото дня: Intel демонстрирует Xeon MP - Tigerton:

    04:52

    Детали о чипсетах NVIDIA nForce 680i, 650i SLI и 650i Ultra:

    03:16

    Pentium III находит применение в PC/104 устройствах Eurotech:

    02:37

    Samsung: пара новых версий Q1 UMPC:

    02:13

    ASUS и Vista: новинка P5GZ-MX и сертифицированные системные платы:

    01:34

    BenQ выпускает LCD-мониторы в китайском стиле:

    00:30

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