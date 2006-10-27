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    27 октября 2006

    FastMac выпустила батарею для PB G3 Pismo:

    22:18

    Apple выпустила iPod shuffle Reset Utility 1.0:

    19:58

    Звуковые FireWire интерфейсы Konnekt 24D и Konnekt 8 от TC Electronic:

    19:46

    Модули Dataram позволяют нарастить память Sun Fire T2000 до 64 Гб:

    18:49

    Батарея Sony поранила пользователя:

    18:00

    США близки к созданию суперкомпьютера для космоса:

    17:47

    CWC VPX6-185 - «военно-воздушный» одноплатный компьютер:

    16:26

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.8.1:

    16:00

    LETO – не время года, а миниатюрный модуль беспроводной связи:

    15:22

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.17:

    14:35

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.94.31942:

    14:00

    Графические процессоры ATI ждет конец?:

    13:59

    Пользователи Eset NOD32 первыми получили защиту от Интернет-червя Win32/Stration:

    12:35

    Apple выпустила MacBook SMC Firmware Update 1.1.:

    12:33

    Наушники Pioneer SE-MJ7NS подавляют до 80% шума:

    12:21

    Novell начинает поставки SUSE Linux Enterprise Real Time:

    11:50

    Интернет и сети: iNetFormFiller v.3.5.07:

    11:20

    Медиаплееры: WinAmp v.5.31:

    10:40

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.55a Final:

    10:05

    Общение в сети: Skype v.2.6.0.105 Beta:

    09:25

    Диагностика: TaskInfo v.7.0.0.200 Beta:

    08:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    08:00

    «За кулисами» Blu-ray и HD DVD: Imation раскрывает секреты:

    07:40

    Мышь Elecom M-CZ1UR разбирается в тонкостях цвета:

    06:01

    Buffalo HD-QSU2/R5: серия внешних eSATA 1 и 2-Тб накопителей:

    05:11

    SPARKLE поднимает производительность GeForce 7900 GS:

    04:29

    «Cамый энергетически эффективный ноутбук в мире» StepNote NC1500 стоит менее 500 долларов:

    00:01

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