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    6 октября 2006

    Долгожданное Tango:

    23:58

    Apple готовит обновленный MacBook Pro?:

    23:33

    Выход 1333-МГц чипсетов Bearlake уже не за горами:

    23:27

    Yamaha выпустила Cube для iPod:

    22:37

    HP dc5700 SF: корпоративный ПК формата BTX:

    17:40

    Mushkin: новые модули памяти HP2-6400:

    17:37

    MacBook Connect — усилитель встроенного Airport:

    16:38

    Wyse V-Class - тонкие клиенты без проводов:

    16:37

    Eten-iXBT: мобильность без границ!:

    15:57

    Зачем ПК нужен CF переходник для интерфейса IDE или гибридный диск своими руками:

    15:40

    ASUS: процессорный кулер Silent Knight:

    15:33

    Valence предлагает безопасное питание для ноутбуков:

    15:04

    StarForce: новое ПО с выставки SofTool 2006:

    14:50

    Wavesat и RF Magic делают WiMAX более доступной, чем HSDPA:

    14:47

    MOTU 8pre - рэковый FireWire аудио интерфейс c 8-ю микрофонными входами:

    14:40

    Цирк на столе или стрельба из пушек по USB:

    14:37

    Sony MDR-D777SL - звукоизолирующие наушники:

    14:35

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1020.1654:

    14:25

    Espion заявляет о «прорыве» в создании искусственного интеллекта:

    14:13

    Файловые обменники: µTorrent v.1.6.1 Build 483 Beta:

    14:00

    ASUS представляет новые ЖК-мониторы, включая 22-дюймовый:

    13:59

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.105:

    13:35

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38995:

    13:10

    Настройщики: Super Utilities v.6.46:

    12:45

    Китайцы хотят свой HD DVD-ROM, чтобы помешать пиратам?:

    12:44

    Quantum: ускорение физики графическими картами NVIDIA. Похоже, только для G80:

    12:43

    Подробности работы HyperTransport 3.0 с процессорами архитектуры AMD K8L:

    12:42

    Thermalright HR-03: бесшумное и эффективное охлаждение видеокарты:

    12:41

    Всё готово к 65-нм производству процессоров AMD на Chartered:

    12:40

    SDHC-карты Transcend: лучше позже, но больше!:

    12:20

    Кодеки: X Codec Pack v.2.1.1 Build 406:

    12:20

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpt:

    11:55

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.0.12 Alpha:

    11:30

    Интернет и сети: The Dude v.2.0 Beta 10:

    11:05

    Утилиты: ShellToys XP v.5.2.2:

    10:40

    Интерфейс Vista Aero и энергопотребление ПК:

    10:32

    TDK показывает 200-Гб и mini Blu-ray диски:

    10:29

    Резервное копирование: Backup4all v.3.4 Build 229:

    10:15

    Leaf AFi: цифровая среднеформатная камера:

    09:54

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.08 Build 105:

    09:50

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.425 Build 812:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.27.00:

    09:05

    Диагностика: Active SMART v.2.51 Beta:

    08:45

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    08:30

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    08:00

    «Созвездие» AMD K8L: Altair, Antares, Arcturus и Spica:

    05:04

    GeForce 8800GTX и 8800GTS: энергопотребление, частоты и другие подробности:

    04:01

    Novac NV-US2020: переходник USB- SATA:

    00:56

    Intel покупает NVIDIA? Аналитики сомневаются:

    00:27

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