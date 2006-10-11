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    11 октября 2006

    Symantec выпустила Norton Confidential for Mac:

    23:51

    Netamorphic – первая «твердотельная» WiMAX-антенна:

    23:42

    Intersil «накормит» графические ядра Intel Santa Rosa:

    20:39

    SOC-it: новая платформенная стратегия MIPS:

    17:56

    «Криогенная» установка для охлаждения процессора OCZ Cryo-Z и кулер V-12:

    17:15

    Intel ICH9: всё внимание дисковой системе:

    17:12

    Студийные сабвуферы ADAM Sub20/Sub24: динамики 2x10"/2x12", диапазон частот от 19 Гц:

    16:21

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.2.6.11 (Updated):

    15:40

    Microsoft обновила Office и Messenger:

    15:31

    Чистильщики: CM DiskCleaner v.2.1.7:

    15:15

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.6.6.122:

    14:50

    Мультимедиа: Reaper v.1.26:

    14:25

    Универсальная док-станция Belkin для ноутбуков:

    14:13

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.27.1.1:

    14:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2b SE (2.10.2006):

    13:35

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 187:

    13:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2149:

    12:45

    Снижение цен на AMD Opteron:

    12:34

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.4 Final:

    12:20

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.16:

    11:55

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.10.0.106:

    11:30

    NEC MultiWriter 2900C: компактный и тихий принтер формата А3:

    11:29

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.21:

    11:05

    Технология Safe Boot, разрабатываемая AMD, повысит совместимость процессоров и системных плат:

    10:55

    Новые LCD-панели NEC с яркостью до 1100 нит:

    10:49

    Мультимедиа: YamiPod v.1.0 RC1:

    10:40

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.95 Beta:

    10:15

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.24.2:

    09:50

    «Токсичная» версия Sapphire Radeon X1950 XTX:

    09:39

    Первые продукты с поддержкой HD VMD: самое дешевое решение из HD-форматов:

    09:38

    Диагностика: BIOS Agent v.3.60:

    09:25

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster Audigy 1/2/4:

    09:05

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.3:

    08:45

    RightMark 3DSound обновлен до версии 2.3:

    08:30

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    08:15

    Утилиты: AsusUpdate v.7.07.06:

    08:00

    Умер «отец сетевого компьютера»:

    02:55

    Решение ZyXEL для 802.16e, сделанное по принципу «все в одном»:

    01:44

    RDX QuikStor – резервное копирование на сменных жестких дисках:

    01:26

    Определен срок ухода с рынка небезызвестного Pentium D 805:

    01:01

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