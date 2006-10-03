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    3 октября 2006

    Diamond полагает, что PCI-видеокартам найдется место в мире Vista:

    23:13

    Малогабаритные модули памяти SMART Modular Technologies:

    22:48

    Клавиатура Logitech diNovo Edge – тонкая и местами сенсорная:

    20:22

    Seagate не спешит хоронить торговую марку Maxtor:

    17:39

    Новые Sony VAIO L и R: домашние ПК в необычном исполнении:

    17:30

    DuoStor – внешние хранилища с интерфейсами eSATA и USB:

    17:22

    Первый 4-ядерный процессор архитектуры AMD K8L, Altair: подробности:

    15:31

    Nokia готовит замену для Bluetooth:

    14:54

    Конец выпуска Opteron 140 для Socket 939:

    14:01

    Aficio MP C3500/4500: офисные МФУ на все случаи жизни:

    12:48

    Новости из планов AMD: даты окончания продаж нынешних процессоров:

    12:10

    AGEIA готовит физический ускоритель с интерфейсом PCIe и другие новинки:

    11:57

    OCZ Mega-Kart - 8-Гб накопитель размером с пластиковую карту:

    11:48

    Pentax: концепты из прошлого:

    11:11

    CodeWeavers выпускает CrossOver Mac 6.0 Beta 2:

    08:53

    Портативные 2,5" жёсткие диски HP Pocket Media Drive:

    02:33

    Назван срок выхода NVIDIA GeForce 8800:

    02:20

    Детали Intel D975XBX2 (Bad Axe 2) и разгон Core 2 Extreme QX6700 на ней:

    01:10

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